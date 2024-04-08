"В Пинске это нормальное явление" – Белоруска показала облепленные змеями деревья на городской набережной

🎥 Видео

Опубликовано: 08.04.2024 16:36 , Обновлено: 08.04.2024

Пользовательница социальной сети TikTok на днях показала кадры с набережной Пинска (Брестская область): высаженные вдоль реки туи оказались сплошь облеплены ужами, которые выползли погреться на весеннем солнышке.

Некоторые зрители сначала решили, на видео - искусственные змеи, однако местные жители заверили, что пресмыкающиеся - самые что ни на есть настоящие. По словам автора видео, “весной в Пинске это нормальное явление”, а в этом году ужей так много, что они “даже на деревьях сидят”. Для некоторых пинчан, по их собственному признанию, это стало “уже многолетней традицией: весной искать ужей в парке и на набережной”, куда, судя по всему, змеи вылазят в солнечную погоду погреться.

При этом, по словам некоторых, на солнышке греются “безобидные ужики”, однако, другие зрители признались, что в таких “комочках” на деревьях порой встречаются и гадюки - единственный вид ядовитых змей в Беларуси. В связи с этим некоторые особо впечатлившиеся комментаторы предложили вызвать МЧС, чтобы не “случилось непоправимое”, когда “дети придут и не заметят”. На что автор видео отметила, что “этих ужиков нужно самих спасать от детей”, поскольку те “таскают несчастных по всей набережной”.

Кто-то из комментаторов выразил обеспокоенность по поводу того, что подобных “соседей” можно увидеть и на дачных и приусадебных участках. Однако, более сведущие в этом вопросе зрители успокоили их, заверив, что такую необычную картину можно встретить, как правило, у рек и крупных водоёмов, а “в огородах змей быть не должно”.

“Уровень воды сильно поднялся. Всегда почему-то много ужей, когда такое происходит. Вода спадёт, спрячутся”, - заверил один из зрителей.

Однако, для некоторых, судя по комментариям, это видео подарило ещё одну “фобию на всю жизнь”.

“Я бы сожгла это дерево. Как ходить мимо туи этой теперь?”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

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