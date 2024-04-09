Большинство людей используют золу на огороде неправильно? Вот как приготовить из нее полезный раствор

Опубликовано: 09.04.2024 13:45 , Обновлено: 28.04.2024

Зола - это ценный источник микроэлементов для почвы, который может значительно улучшить ее плодородие. Однако большинство людей используют ее на огороде неправильно, поэтому она не дает никакого эффекта. Садоводы поделились, как приготовить действительно полезный раствор из золы, который поможет улучшить качество почвы и урожайность растений.

Приготовьте из золы эффективный раствор

Как объяснил эксперт по садоводству Procvetok, в золе содержится “огромное количество кальция, благодаря которому растения устойчивы к болезням и вредителям”. Однако, по его словам, если просто растворить это вещество в воде, “никакого эффекта не будет”.

Он посоветовал сделать следующий раствор:

Добавить в ведро воды 1 стакан древесной золы. Перемешать. Влить 1 стакан 9% уксуса. Снова перемешать и дать постоять несколько часов.

При поливе растений этот раствор нужно в 3 раза разбавить водой, обратил внимание эксперт.

“И отличная кальциевая подкормка готова”, — сказал он.

Как применять древесную золу на огороде?

Зола может быть полезна на огороде по нескольким причинам:

удобрение почвы: зола содержит минеральные элементы, такие как калий, фосфор, магний и кальций, которые могут улучшить плодородие почвы.

регулирование pH: зола может помочь сбалансировать pH почвы, что важно для роста растений (однако ее лучше не использовать для кислолюбивых растений, таких как черника или вереск).

Защита от вредителей: зола может отпугивать некоторых вредителей и болезни, так как содержит соли и щелочные вещества.

Например, раствором золы подкармливают капусту — чтобы защитить от черной ножки и килы.

Также это удобрение подойдет для:

огурцов;

патиссонов;

кабачков;

баклажанов;

томатов;

сладкого перца;

черной смородины;

сливы;

вишни.

[info_b]Однако перед использованием золы на огороде, необходимо учитывать ее количество, чтобы избежать переизбытка минеральных элементов или изменения pH почвы в нежелательную сторону.[/info_b]

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