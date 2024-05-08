Британец собирает миллионы просмотров в TikTok картинами, написанными печатной машинкой. Как это выглядит?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.05.2024 12:50 , Обновлено: 08.05.2024

Британский художник Джейс Кук показал, каким необычным способом можно создавать графические рисунки. Для этого он использует старые печатные машинки. Видеоролики с процессом написания его картин набирают множество просмотров в соцсетях.

До идеи создавать картины таким образом талантливый британец дошёл не сам. Он признался, что вдохновился работами Пола Смита — американского художника, который страдал церебральным параличом. Состояние здоровья американца не позволяло ему делать точные движения руками, и тогда он прибегнул к написанию картин с помощью пишущей машинки.

Джеймс Кук вдохновился этим направлением и собрал для создания картин почти 30 пишущих машинок. В его коллекции портативные механические машины 1950-х и первые электронные пишущие машинок 90-х. Он создаёт картины на заказ и пишет таким образом обложки альбомов, портреты знаменитостей и домашних животных, а также архитектурные иллюстрации.