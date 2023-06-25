Как белорусам спасти картошку от колорадского жука? Понадобится горчица и ещё один дешёвый компонент

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Опубликовано: 25.06.2023 07:53 , Обновлено: 07.09.2023

У белорусских дачников наступил сезон активной борьбы с насекомыми-вредителями, которые способны свести на нет все усилия первых месяцев «битвы за урожай». В числе прочих в защите нуждается картошка, на которую в белорусских широтах посягают, в первую очередь, колорадские жуки.

Сегодня в магазинах есть уйма химических средств борьбы с колорадскими жуками, причём цена начинается от 2 рублей и, в зависимости от объёма, состава и производителя может доходить до 20 рублей. Однако, опытные огородники отмечают, что дешёвые средства не всегда эффективны, а дорогие, с учётом того, что обработку от жуков нужно проводить несколько раз за сезон, делают картофель, выращенный на собственном участке, по-настоящему «золотым». Именно поэтому не теряют свою популярность народные средства. В основе многих из них – горчичный порошок.

Почему горчица?

Горчица обладает ярко-выраженным ароматом. Она отпугивает различных насекомых и вредителей, в том числе и колорадского жука. При этом сухая горчица – безвредное органическое вещество, которое не несёт вреда ни самим растениям, ни людям, ни домашним животным и птицам.

Отметим, что горчица не убивает насекомых, а только отпугивает их своим специфическим запахом и вкусом. В результате, если обработать ею растения, взрослые особи колорадских жуков просто уйдут с обработанного участка в поисках растений с привычным ароматом. Личинкам также обработанные горчицей листья придутся не по вкусу, поскольку они становятся кисло-горькими.

Как приготовить раствор для опрыскивания и сколько он будет стоить?

Чтобы приготовить раствор для опрыскивания против колорадских жуков одной горчицы недостаточно – после высыхания порошок просто сдует ветром. Поэтому в воду также добавляют хозяйственное или дегтярное мыло. За счёт него раствор удерживается на листьях и средство не смывается росой или лёгким дождём, что увеличивает срок его действия.

Если дегтярное мыло сейчас можно найти далеко не в каждом белорусском магазине и стоимость его не самая демократичная, то брусок хозяйственного мыла обойдётся чуть дороже 1 рубля. По аналогичной цене можно найти в магазинах и горчичный порошок. Таким образом, всё средство обойдётся не дороже самого дешёвого магазинного, а его эффективность и экологичность, как утверждают те, кто уже опробовал его, значительно выше.

К тому же, повторную обработку этим домашним средством можно проводить, при необходимости, уже через 5 дней, а не через 20-30 дней, как рекомендуется для химических средств. Также это народное средство, в отличие химических инсектицидов, не навредит картофелю в период цветения.

Базовый раствор готовят следующим образом :

В 1 литре горячей воды развести 100 грамм горчичного порошка (5-6 столовых ложек).

Натереть на крупной тёрке 50 грамм дегтярного или хозяйственного мыла и добавить в раствор.

Тщательно перемешать до растворения и выдержать 15 минут.

Разбавить раствор на 10 литров тёплой воды.

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Некоторые огородники также добавляют в такой раствор 150 мл 9%-ного уксуса. Он дополнительно усиливает неприятный запах горчицы, отпугивая жуков. Опрыскивать картофель рекомендуют в безветренную и ясную погоду, утром или вечером, до или после солнцепёка. При правильном приготовлении раствора такая обработка защитит картофель не только от колорадского жука, но и от других вредителей - тли, слизи, медяницы, плодожорок, клещей.

Более того, если у вас останется горчичный раствор, не следует его просто выливать – им можно равномерно полить междурядья. Это дополнительно защитит растение от проволочника.

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