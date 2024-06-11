В Бресте заметили детей-квадроберов. Что это за тренд и почему он так не понравился белорусам?

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Опубликовано: 11.06.2024 16:58 , Обновлено: 11.06.2024

С каждым днём среди детей и подростков набирает обороты движение "квадроберов". Суть заключается в том, что мальчики и девочки надевают маски животных и изображают их повадки: прыгают, рычат, высовывают язык и т.п. Судя по роликам из соцсетей, "тренд" дошёл и до Беларуси: ролик из Бреста собрал больше 1,5 миллиона просмотров.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором как дети, так и взрослые перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Во время занятий принято использовать маски и накладные хвосты собственного производства.

С одной стороны, это непростая акробатика, похожая на движения паркурщиков, с другой — странное увлечение, которое может перерасти в неадекватное поведение. Тем не менее, чаще всего квадроберы — это дети и подростки 7-14 лет, для которых это скорее игра, нежели спортивное состязание.

На просторах соцсетей то и дело появляются многочисленные видео с этим увлечением. Например, одно из них сняли очевидцы из Бреста: на кадрах видно, как две девочки в масках прыгают около проезжей части.

Судя по комментариям, белорусы новый тренд не оценили. Так, многие писали, что у них “от одного взгляда на это падает IQ”, а другие, наоборот, не видели в этом ничего страшного, ведь “это же дети”.

“Скорее бы они выросли и ловили дикий стыд с этого этапа в их жизни”, — написала под роликом одна из пользовательниц TikTok. Другая дополнила:

“Миллионы лет эволюции коту под хвост”.

“А если машина собьёт, то кого вызывать? Доктора или ветеринара?” — задала риторический вопрос с издёвкой ещё одна подписчица.

“А они что-то плохое делают? Все дети играют в животных, “Дочки-матери” и т.д. Это нормально”, — выразила альтернативную точку зрения другая пользовательница TikTok.

“Главное, чтобы никому не навязывались. А вообще считаю, на этом этапе жизни они развивают свою фантазию и изучают возможности тела, здорово же!” — встал на защиту нового направления кто-то из мужчин в комментариях.

А что думает детский психиатр?

В свою очередь детский психиатр Антонина Перекрёстова отметила, что в такие игры, как правило, вовлекаются дети, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей. Обычно у них наблюдаются проблемы с ровесниками, поэтому ребята объединяются в “стаи”, чтобы почувствовать безопасность, значимость, крутость. Однако, по словам врача, если это не переходит границы, ничего страшного в таких играх нет.

“Побегать в маске в парке ребёнку до девяти лет — вполне нормально, но проводить в масках животных свободное время детям старшего возраста, объединяясь в группу, — уже девиация. Хорошо, если ребёнок поиграет месяц-два и переключится сам или с родителями на более полезные развивающие занятия”, — подчеркнула Антонина Перекрёстова.

Также она добавила: если увлечение становится навязчивым, родители должны обратить внимание, есть ли у ребёнка возможность выразить себя в творчестве, улучшить успехи в учёбе, а также обсудить с детским психологом ментальное состояние своего чада.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал на просторах Интернета видео, где около границы с Литвой ходит-бродит маленькая лиса. Животное спокойно подходит к людям и лакомится из их рук. Многие пользователи TikTok писали в комментариях, что такое поведение лисы недопустимо: если она идёт к человеку, значит, у неё бешенство. Другие же выразили мнение, что животное просто слишком изголодалось.

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