Что делать с землей от кротовых норок? Вот почему это настоящее "черное золото" для огорода и не только

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Опубликовано: 16.04.2024 09:47 , Обновлено: 16.04.2024

Кроты, оставляя за собой кучки рыхлой земли во время своей деятельности, могут быть причиной недовольства садоводов и огородников. Однако мало кто знает, что такая почва — настоящее сокровище. Рассказываем, как применить ее с пользой.

Чем полезны кроты?

При виде кротового холмика в саду многие начинают сразу же искать эффективные методы изгнания этого животного. На самом деле нет ничего удивительного в том, что мы боимся за растения, которые выращиваем в саду, или за тщательно ухоженный газон, испорченный кротами. Однако, иногда этих существ можно поблагодарить.

Кроты полезны тем, что помогают избавиться от насекомых, вредящих урожаю и декоративным растениям, включая их личинки. Кроме того, они поедают пауков, червей, улиток и даже мелких грызунов.

Однако это чрезвычайно трудолюбивые и прожорливые существа, и в поисках пищи они прорывают туннели, часто разрушая ухоженный сад и повреждая нежную корневую систему. Поэтому стоит контролировать и реагировать, когда присутствие крота становится угрозой для растений. Именно здесь на помощь приходят домашние средства от кротов.

Однако, прежде чем начать преследовать крота, соберите землю, которую он раскопал. Зачем? Это настоящее “черное золото”.

Для чего можно использовать кротовую землю?

Оказывается, почва, выкопанная этими животными, - настоящее сокровище. Она более плодородна и чиста, поскольку добывается из более глубоких слоев. Кроме того, она содержит много микроэлементов и ценных компонентов, хорошо рыхлится и аэрируется. В частности, в ней много кальция и фосфора.

Почва из кротовой норки хороша не только для сада. Вы можете рассыпать ее на грядках, чтобы разрыхлить и обогатить почву.

Это идеальная грядка для овощей, трав, а также цветов и декоративных растений. Однако это еще не все.

Кротовая земля - лучший основной субстрат для комнатных растений. Конечно, стоит проверить ее на наличие вредителей, но дезинфицировать ее не нужно. Поэтому она легко заменит универсальный грунт для цветов.

Как гуманно избавиться от крота?

А ранее Telegraf.news писал, что существует несколько способов борьбы с кротами:

отпугивание звуком;

использование репеллентов;

установка ловушек;

затопление водой;

посадка растений, которые не любят крот;

привлечение естественных врагов;

установка механического барьера.

Как избавиться от крота на участке? Нашли действенные и гуманные способы