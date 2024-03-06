Польские фермеры устроили беспорядки в центре Варшавы. Что требуют?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.03.2024 18:21 , Обновлено: 06.03.2024

В среду, 6 марта, в первой половине дня польские фермеры вышли к зданию администрации в Варшаве. Когда протестующие дошли до Сейма, полиция применила слезоточивый газ и взрывные гранаты. Есть пострадавшие.

По данным Главного управления полиции Варшавы, пострадали несколько сотрудников правопорядка. Не исключено, что травмы серьезные, поскольку в сторону полицейских летели стеклянные бутылки и брусчатка, передаёт польское издание Onet.

Помимо того, больше десятка человек задержаны. Некоторые из протестующих пытались пройти через заграждения, охраняющие здание Сейма. Однако им не удалось этого сделать.

“Поведение, которое угрожает безопасности наших офицеров, в том числе бросание в них брусчаткой, нельзя воспринимать легкомысленно. Это требует твёрдого и решительного ответа, — заявили в польском ведомстве и добавили: “Полиция не является стороной продолжающегося спора, из-за которого происходят протесты.”

Фото: Marcin Terlik.

“Дональд Туск вчера объявил, что встретится с фермерами в субботу. И он хорошо знал, что протестующие появятся у него перед канцелярией в эту среду”, — заявила в социальных сетях бывший премьер-министр и депутат Европарламента Беата Шидло, передаёт издание Onet. —“Туск, однако, не собирается сегодня разговаривать с протестующими фермерами, он предпочитает играть в свои примитивные игры”.

“Мы боремся за самое главное: за рентабельность сельскохозяйственного производства, потому что, если его не будет, не будет и польского сельского хозяйства”, — заявил один из протестующих фермеров.

В разгар протеста к ограждению подвезли тачки с навозом. В них воткнули флаг Евросоюза, передают польские журналисты.

“Мы не позволим разрушить нашу родину европейским бюрократам. Если будет такая политика, как сейчас, то собирать нечего. Нам придется взять тракторы и вспахать брюссельскую бюрократию”, — подчеркнул на протесте фермеров бывший министр сельского хозяйства Габриэль Яновски.

Фото: Sebastian Białach.

Ранее Телеграф писал, что польские фермеры пригрозили перекрыть единственный открытый на сегодняшний день пункт пропуска грузовых авто на польско-белорусской границе.

«Коллапс неизбежен» — Польские фермеры пригрозили перекрыть единственный рабочий КПП для фур на границе с Беларусью