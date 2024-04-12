Как быстро избавиться от сорняков на ранних этапах? Нашли 6 работающих способов

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Опубликовано: 12.04.2024 11:11 , Обновлено: 12.04.2024

Даже на самом ухоженном участке можно найти сорняки. Бороться с ними приходится постоянно, но если начать уничтожать сорняки на ранних этапах, не придётся тратить на поддержание порядка много усилий.

Способы избавления сорняков: от активных до ленивых

Если регулярно использовать хотя бы несколько из них, сорняки будут доставлять гораздо меньше хлопот.

Прополка и перекопка участка

Лучше начать избавлять от сорных растений на раннем этапе — как только появятся первые ростки. Молодые сорняки можно легко выдернуть вместе с корнем, а вот с удалением взрослых одуванчиков, пырея, подорожников, сныти или осота придётся повозиться, так как у них очень мощная корневая система.

Если вы упустили время и сорняки выросли, перекопайте участок и вручную удалите из почвы траву и корневища. Лучше использовать для этого садовые вилы, так как лопатой корни сорняков перерубаются и по частям их сложно вытаскивать. Кроме того, особо живучие сорняки могут вновь вырасти даже из маленького кусочка корня, оставленного в почве.

Покос сорняков на участке и за его пределами

Если полностью перекопать всю территорию для удаления сорняков невозможно, регулярно выкашивайте сорную траву при помощи газонокосилки, триммера или косы. Чем чаще удаляется наземная часть сорняка, тем быстрее его корни истощаются от нехватки питательных веществ и солнечного света. Кроме того, регулярно скашивая сорняки, вы не дадите им зацвести и засеять семенами участок.

Косить сорняки нужно не только на своей территории, но и за её пределами, чтобы не дать им размножаться и разносить семена.

Мульчирование

Этот способ поможет избавиться от постоянной прополки грядок от сорняков. Для этого все свободные места между растениями засыпают слоем мульчи толщиной 3-5 см. По мере её разложения подсыпают новую. Мульча предотвращает проникновение света к семенам сорняков, что замедляет их рост. Кроме того, она может подавлять рост уже существующих сорняков, создавая конкуренцию за ресурсы.

Кроме того, мульча помогает сохранять влагу в почве, уменьшая испарение. Это особенно полезно в сухих условиях или при нерегулярном поливе. Ещё органическая мульча, разлагаясь, обогащает почву питательными веществами и улучшает её структуру.

В качестве мульчи можно использовать любые органические материалы, которые есть под рукой: скошенную траву, сено, солому, кору деревьев, листья, хвою, мох, торф, перепревшие опилки, мелкие ветки, измельчённые картонные коробки.

Использование специальных укрывных материалов

Вместо мульчи свободное пространство на грядках можно укрыть тёмной агротканью. Она не пропускает солнечный свет, и сорняки под ней не вырастут.

Укрытие, которое не пропускает свет, можно использовать на больших участках, где есть сорняки. Постелите поверх сорной травы тёмную плёнку, агроткань, листы фанеры таким образом, чтобы укрытие плотно прилегало к земле. Не снимайте укрытие весь сезон, осень и зиму. За это время сорняки без доступа к солнечному свету истощаться и исчезнут. Весной укрытие можно снять и засеять нужными культурными растениями.

Посадка других растений

Участки, на которых ничего не посажено, быстро захватывают сорняки. Опытные огородники советуют засеять неосвоенную территорию сидератами — растениями, которые выращивают с целью их последующей запашки в почву. Они улучшают структуру почвы, обогащают её органикой и питательными веществами, а также подавляют рост сорняков и привлекают полезных насекомых. Посеять можно шпинат, горчицу, горох, клевер, люпин, люцерну.

Как вариант, неосвоенные участки можно засадить быстрорастущими многолетниками, такими как флокс, колокольчик, гвоздика-травянка, камнеломка, барвинок и другими. Многолетники не только вытеснят сорняки, не оставив им места для роста, но и будут радовать яркими цветами.

Для борьбы с сорняками на овощных грядках можно также уплотнять посевы — например, сеять с картофелем бобовые, с огурцами редис, а с томатами — базилик. Земля между растениями не будет пустовать, и сорняками не останется места для роста.

Использование специальных препаратов

Для уничтожения сорняков можно использовать гербициды избирательного или сплошного действия. Лучше применять препараты избирательного действия — они уничтожают определённые виды растений и безопасны для остальных. Гербициды сплошного действия убивают всю растительность, поэтому использовать их стоит только в том случае, если другие способы избавления от сорняков не сработали.

Гербициды поглощаются растением через листья, корни или стебли. Они обычно воздействуют на метаболизм сорняка, блокируя определённые биохимические процессы, такие как фотосинтез, синтез белка или ДНК. Это приводит к замедлению роста, деформации листьев и, в итоге, к гибели растения.

[info_b]Важно: гербициды могут быть очень опасны для здоровья человека и окружающей среды, поэтому важно соблюдать определённые меры предосторожности при работе с ними.[/info_b]

Совет: Опытные огородники советую не использовать для подкормки растений свежий навоз, так как в нём огромное количество семян сорняков. Нужно дать ему перепреть хотя бы год. При разложении навоз нагревается и семена в нём гибнут.

Избавиться от сорняков насовсем невозможно, так как со временем их семена попадут на участок. Но регулярно используя разные способы борьбы с ними, грядки, цветник и сад будут всегда ухоженными.

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