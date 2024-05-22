Мужчина погиб на борту Boeing 777, попавшего в зону сильной турбулентности над Мьянмой – пострадал ещё 71 пассажир

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Опубликовано: 22.05.2024 07:51 , Обновлено: 30.03.2025

Один пассажир погиб и не менее 71 получили ранения на борту самолёта Boeing 777-300ER компании Singapore Airlines. Во время рейса из Лондона в Сингапур 21 мая самолёт попал в зону сильной турбулентности, из-за чего ему пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд.

По словам официального представителя авиакомпании Го Чун Пхонга, на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. По данным медиков, в больницы Бангкока госпитализировали 18 человек, оказывать помощь в условиях стационара пришлось ещё 12 пассажирам. Всего же медицинская помощь после приземления самолёта потребовалась 71 пассажиру - шесть из них получили серьезные ранения, сообщил телеканал Аljazeera.

Что касается погибшего пассажира, то, как сообщил генеральный директор аэропорта Бангкока Суварнабхуми Киттипонг Киттикачорн, им оказался 73-летний британец. По предварительной информации медиков, пожилой мужчина, вероятнее всего, скончался в результате сердечного приступа.

Киттикачорн также рассказал, что во время полёта самолет провалился в воздушную яму на высоте примерно в 11 километров, через 10 часов после вылета. В тот момент бортпроводники разносили завтрак. После чего пассажирам пришлось на себе испытать все ужасы сильной турбулентности.

В соцсетях появились видео с борта самолёта в разгар турбулентности, на которых видно, как сильно трясло воздушное судно.

На другом видео, сделанном уже после приземления борта в Бангкоке, видны печальные последствия ЧП - разбросанные по салону вещи, повреждённый салон, следы крови повсюду.

Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям. Оказать помощь пострадавшим пообещало и руководство компании Singapore Airlines - они уже отправили часть пассажиров, пострадавших меньше других, в конечный пункт назначения другим бортом.