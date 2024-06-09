Как не дать клубничному варенью потемнеть? Этот трюк и советы сохранят его рубиновый цвет

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Опубликовано: 09.06.2024 13:32 , Обновлено: 10.06.2024

В разгар клубничного сезона многие хозяйки начинают заниматься заготовкой всеми любимого клубничного варенья на зиму. К сожалению, сочный красный цвет летней клубники позже сменяется менее аппетитным коричневым. Это вовсе не говорит о том, что варенье испортилось. Однако есть способы сохранить приятный красный оттенок любимого лакомства. Воспользуетесь этими рекомендациями, и клубничное варенье будет радовать вас своим родным цветом в любую пору.

Потемнение клубничного варенья - это нормальный и естественный процесс. Более того, это признак натурального продукта без усилителей и химических добавок. Однако если вы хотите сохранить насыщенный красный цвет клубничного варенья, вы можете прибегнуть к нескольким хитростям, которые, к слову, никак не скажутся на качестве продукта.

Почему клубничное варенье становится коричневым?

Соединения, называемые антоцианами, отвечают за ярко-красный цвет клубники. Однако они могут потускнеть или обесцветиться. Стоит знать, что чем дольше варить варенье, тем больше этих соединений распадается, в результате чего варенье может стать тёмным.

Клубничное варенье темнеет еще и из-за присутствия сахара, который вступает в реакцию с натуральными фруктовыми кислотами. Также сахар меняет цвет в результате долгой варки. Вот почему многие люди решают вместо традиционного сахара добавлять гельфикс или желирующий сахар. Фрукты с их добавлением готовятся быстрее и сохраняют красивый цвет.

Немаловажное значение имеет и то, как вы храните клубничное варенье. Чтобы он не потемнел, прежде всего, обязательно закрутите крышки – банки должны быть плотно закрыты, чтобы в них не попадал кислород. Температура в помещении, где хранятся банки с клубничным вареньем, не должна превышать 5°С.

Как не дать клубничному варенью потерять цвет?

Если вы предпочитаете готовить клубничное варенье по традиционному рецепту, необходимо помнить несколько очень важных правил, чтобы сохранить интенсивный цвет клубники. Прежде всего, ключевым элементом является выбор правильного сорта фруктов. Лучшие сорта для ярких джемов и варенья — это сенга, полька, мальвина, дукат или пандора. Эти плоды чрезвычайно ароматны, сочны и имеют насыщенный красный цвет, который хорошо сохраняется в консервированном виде.

Также помните, что для приготовления варенья и джема лучше всего подходит клубника конца сезона. Тогда она более сладкая, имеет выраженный и насыщенный цвет внутри и менее подвержена обесцвечиванию в результате распада красных пигментов. В этом случае вероятность того, что клубника сохранит свой цвет после варки и консервации, выше.

Самый популярный способ сохранить цвет клубники – добавить в варенье небольшое количество лимонного сока (его можно добавить в ягоды перед варкой). Лимонный сок сохранит естественный цвет фруктов, улучшит их вкус и выступит естественным загустителем.

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