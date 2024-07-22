Не сахар и не молоко. Эта добавка к кофе может привести к проблемам с сердцем

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Опубликовано: 22.07.2024 16:28 , Обновлено: 22.07.2024

Многие белорусы начинают свой день с чашечки бодрящего кофе, да и в течение рабочего дня наслаждаются этим напитком. И для усиления вкуса, придания напитку определенных оттенков можно добавить в него молоко, сироп и не только. Но следует быть осторожным: некоторые добавки к кофе могут сделать его вредным и привести к опасным заболеваниям.

Такие добавки отрицательно влияют на пищевую ценность напитка и могут привести не только к увеличению веса.

Сиропы

В отличие от простого сахара, сиропы могут придать кофе определенный вкусовой оттенок: карамели, кокоса, клубники, вишни и так далее. Но стоит помнить, что в сиропах содержится тот же сахар, и каждая чайная ложка такой добавки - это дополнительные калории.

К тому же, в этой жидкости часто содержатся искусственные красители. Поэтому лучше заменить сироп для кофе на натуральную добавку. К примеру, стручок ванили может стать хорошей добавкой в кофе.

[info_b]Так, упаковку на три грамма ванили можно купить в доставке сети Green. Правда, цена значительно больше, чем за сироп - 36,79 рубля. Так, литровая бутылка сиропа Monin Keddy с ванилью стоит здесь же 22,79 рубля. [/info_b]

Взбитые сливки

Сливки смогут не только подсластить горький напиток, но и стать хорошим его украшением. Однако в то же время взбитые сливки - это калорийная бомба, которая может привести к увеличению веса.

Добавьте в кофе эту кашу и перемешайте. Этот странный коктейль поразит невероятным вкусом

К тому же, в этом продукте часто содержится сахар, пальмовое масло, эмульгаторы, искусственные ароматизаторы и не только.

Алкоголь

Хоть алкоголь (например, коньяк) может придать “горячий” вкус кофе, такое сочетание может быть очень вредным для здоровья. Даже небольшое количество алкоголя в сочетании с кофеином может оказать негативное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы организма.

Зачем добавлять уголь в кофе? Вот как чёрный латте поможет после вечеринки

Отдельно о сахаре. Не все знают, что он может привести не только к увеличению веса, но и к нарушению обмена веществ, диабету и инсулинорезистентности.

[info_b]Инсулинорезистентность (IR) — состояние, при котором клетки организма перестают реагировать на инсулин, становятся устойчивыми к нему. В этом случае инсулин не может перенести глюкозу внутрь клеток и она накапливается в крови. Собственно, инсулинорезистентность связана с сахарным диабетом II типа.[/info_b]

Полезные добавки к кофе

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о полезных добавках в кофе. К примеру, кофе с кардамоном поможет устранить проблемы с желудком, ускорить обмен веществ и очистить организм от токсинов. Чтобы приготовить одну чашку такого кофе, достаточно 4-5 зерен кардамона.

Как сделать кофе целебным? Добавьте эту специю, чтобы он помог желудку

Также можно приготовить так называемый “золотой латте” с молоком и одной специей, которая значительно усилит полезные свойства кофе, в том числе улучшит работу мозга.

Добавьте в кофе эти две специи и ваш мозг заработает на полную мощность

К слову, кофе можно также освежиться в жаркий летний день. Можно приготовить так называемый апельсиновый фрешпрессо. Кисло-сладкий вкус фрукта прекрасно уравновешивает легкую горечь эспрессо. Кроме того, такой напиток поможет снять усталость и сонливость, а на его приготовление уйдет всего несколько минут.

Смешайте кофе с этим соком. Так вы получите невероятно освежающий летний напиток