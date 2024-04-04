Как избавиться от крота на участке? Нашли действенные и гуманные способы

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Опубликовано: 04.04.2024 11:02 , Обновлено: 04.04.2024

Кроты приносят немало пользы, но для владельцев дач и частных домов с приусадебными участками могут стать настоящим бедствием. Узнали, какие есть безопасные для животных способы избавления от них.

Как понять, что на участке появились кроты

Само животное увидеть сложно, так как кроты редко выходят из-под земли наружу. Понять, что на участке завёлся не самый приятный «сосед», помогут следы его жизнедеятельности — кучки рыхлой земли, по форме напоминающие вулканы.

На каком участке могут завестись кроты

Чаще всего кроты обитают в регионах с умеренным климатом и предпочитают мягкий и рыхлый грунт. Живут кроты на лесных полянах и опушках, на лугах и участках, возделываемых человеком.

Животные питаются дождевыми червями, личинками, гусеницами, которых много в плодородной и достаточно влажной почве. Эксперты отмечают, что кроты — показатель того, что на участке появилось много вредителей, таких как личинки майских жуков, медведки, гусеницы.

Кроты прожорливы, несмотря на свои небольшие размеры, и не могут обходиться без пищи более 16 часов. Даже один такой прожора, появившийся на участке, может доставить много неприятностей.

Чем опасны кроты на участке

Кроты могут нанести ущерб участку, растущим на нём растениям, домашним животным и человеку. В поисках добычи они прорывают под землёй целые сети тоннелей, причём с поразительной для таких небольших животных скоростью — до 4 метров в час. Кротовьи тоннели могут достигать в длину нескольких километров.

Вот к чему может привести жизнедеятельность кротов:

Повреждение корней растений. Кроты роют свои норы под землёй, создавая сложную систему туннелей. В процессе этого они могут повреждать корни растений, что приводит к их гибели. В тоннели, прорытые кротами, могут провалиться овощные грядки, а если крот повредит корни у молодого, только что посаженного деревца, оно, скорее всего, погибнет.

Кроты роют свои норы под землёй, создавая сложную систему туннелей. В процессе этого они могут повреждать корни растений, что приводит к их гибели. В тоннели, прорытые кротами, могут провалиться овощные грядки, а если крот повредит корни у молодого, только что посаженного деревца, оно, скорее всего, погибнет. Ухудшение качества почвы. Постоянное рытьё нор и тоннелей может привести к ухудшению структуры почвы, делая её менее плодородной. Это происходит потому, что кроты перемешивают верхний плодородный слой почвы с нижним, менее плодородным.

Постоянное рытьё нор и тоннелей может привести к ухудшению структуры почвы, делая её менее плодородной. Это происходит потому, что кроты перемешивают верхний плодородный слой почвы с нижним, менее плодородным. Уничтожение полезных насекомых. Кроты питаются дождевыми червями, личинками насекомых и другими мелкими беспозвоночными. Это может привести к уменьшению популяции полезных насекомых, таких как пчёлы и бабочки, которые играют важную роль в опылении растений.

Кроты питаются дождевыми червями, личинками насекомых и другими мелкими беспозвоночными. Это может привести к уменьшению популяции полезных насекомых, таких как пчёлы и бабочки, которые играют важную роль в опылении растений. Порча газонов и садовых дорожек. Кроты могут создавать холмы и насыпи на газоне или садовой дорожке, что портит внешний вид участка.

Кроты могут создавать холмы и насыпи на газоне или садовой дорожке, что портит внешний вид участка. Риск травмирования. Кроты могут создавать ямы и обвалы, которые могут стать причиной травм для людей и животных.

Кроты могут создавать ямы и обвалы, которые могут стать причиной травм для людей и животных. Риск заболеваний. В шёрстке животного могут быть клещи и блохи. При контакте с домашним питомцем, который бегает по участку, паразиты могут переселиться и на его шерсть. Кроме того, как и другие дикие животные, коты могут быть потенциальными переносчиками бешенства.

Польза от кротов

От кротов есть и немалая польза: они рыхлят почву, благодаря чему кислород поступает к корням растений, уничтожают вредителей, таких как медведки, жуки, гусеницы, мыши и мелкие крысы.

Безопасные для животных способы избавления участка от кротов

Кроты могут доставить много хлопот владельцам дачных участков и огородов. Они портят внешний вид газонов и грядок, подрывая почву и оставляя кучи земли. Кроме того, они могут повредить корни растений и деревьев.

Существует несколько способов борьбы с кротами:

Отпугивание звуком

Можно использовать специальные устройства, которые издают звуковые волны определённой частоты, неприятные для кротов. Эти устройства обычно устанавливаются в землю и работают от батареек.

Можно сделать шумовые ловушки самостоятельно, например, из полых металлических трубочек, воткнутых в землю. В ветреную погоду они будут издавать пугающий кротов гул. В качестве шумовых ловушек подойдут и самодельные вертушки из пластиковых бутылок.

Использование репеллентов

Существуют различные химические вещества, которые можно распылить на землю или добавить в воду для полива. Они имеют неприятный запах или вкус для кротов и заставляют их покинуть территорию. Вместо покупных репеллентов можно использовать самодельные ароматические отпугиватели. У кротов очень острое обоняние и они не переносят резкие запахи.

Чтобы прогнать животное с участка, можно использовать разложенные около их нор тряпочки, пропитанные бензином, острым перцем, чесноком, кофейной гущей и другими резко пахнущими веществами. Минус этого способа — запах, в отличие от шума или вибраций, не распространяется в земле.

Установка ловушек

Это может быть эффективным способом избавления от кротов, но требует знаний и опыта. Ловушки должны быть установлены правильно и безопасно для окружающих людей и животных.

Затопление водой

Этот способ подойдёт, если кроты не успели вырыть под участком широко разветвлённую сеть тоннелей. Если зверьки появились недавно, в найденную нору нужно вставить садовый шланг и залить ее водой.

Посадка растений, которые не любят кроты

Зверьки не переносят запах нарциссов, бархатцев, пижмы, лука, чеснока, укропа, сельдерея и базилика.

Привлечение естественных врагов

Некоторые животные, такие как ласки или лисы, являются естественными врагами кротов. Если на вашем участке есть такие животные, то они могут помочь вам избавиться от кротов.

Установка механического барьера

Это затратный и трудоёмкий, но надёжный способ борьбы с кротами на участке. По его периметру под землёй нужно установить забор в виде канавы с щебнем, металлической сетки или листов металла. Глубина барьера должна быть не меньше метра. Обычно крот, столкнувшись с препятствием, начинает рыть не в глубину, а в другую сторону. Так как животное может передвигаться и по земле, высота барьера должна быть 20-25 см.

Прежде чем начать борьбу с кротами, стоит учесть, что они являются важной частью экосистемы и выполняют полезную функцию, уничтожая вредных насекомых.

Важно помнить, что борьба с кротами должна быть гуманной и не причинять вреда окружающей среде. Лучше всего обратиться к специалистам, чтобы выбрать наиболее подходящий способ борьбы с этими животными.