Выбрасываете луковую шелуху? Зря. Вот как применить ее с пользой на огороде и не только

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Опубликовано: 18.04.2024 10:12 , Обновлено: 28.04.2024

Большинство людей относятся к луковой шелухе как к отходам. Однако это неправильно, ведь она еще может быть полезна. Например, ее можно применить на огороде, сварить отвар для горшечных растений и даже покрасить яйца к Пасхе. Как? Узнайте в этом материале.

Чем полезна луковая шелуха на огороде?

Луковая шелуха отлично подходит для использования в саду и на огороде. Она не только улучшает структуру почвы, но и отпугивает таких вредителей, как тля, слизни, муравьи и паутинные клещи.

Просто соберите шелуху с нескольких луковиц, затем измельчите ее и посыпьте почву вокруг растений.

Она также поможет при приготовлении компоста. Добавление шелухи ускорит процесс и обогатит компост ценными питательными веществами.

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Распылите отвар на листья

Кроме того, отвар из луковой шелухи также эффективен в борьбе с садовыми вредителями.

Чтобы его приготовить, поместите щ шелуху от 4-5 луковиц луковую шелуху в большую кастрюлю и залейте литром воды. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 15-20 минут. Благодаря этому процессу вода впитает питательные вещества и вещества, отпугивающие вредителей, содержащиеся в чешуе.

После приготовления отвара дайте ему остыть. Затем с помощью ситечка или марли процедите жидкость в чистый сосуд, отделив шелуху от бульона. Убедитесь, что в бульоне нет остатков шелухи, чтобы не засорить распылительную насадку.

Процеженный отвар перелейте в пульверизатор или другой распылитель. Теперь отвар готов к употреблению. Хранить его можно в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, в течение нескольких дней.

Лучше всего использовать отвар луковой шелухи в виде опрыскивания непосредственно на листья растения. Наилучшие результаты приносит регулярное применение – раз в 2–3 недели, желательно вечером или ранним утром, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.

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Удобрение из луковой шелухи для горшечных растений

Луковая шелуха может помочь и комнатным растениям. Самодельное удобрение из нее не только защитит их от вредителей, но и будет стимулировать рост и улучшать цветение.

Соберите шелуху с двух-трех луковиц, залейте ее литром теплой воды, закройте емкость и оставьте на 24 часа в темном и прохладном месте. Через 24 часа процедите настой через сито и полейте растения.

Для достижения наилучших результатов это удобрение следует вносить раз в неделю.

Как покрасить яйца в луковой шелухе

Кроме того, с помощью шелухи от лука можно покрасить яйца к Пасхе. Причем, сделать так, чтобы получился не только цвет, но и красивый “мраморный” рисунок.

Вам понадобятся:

сырые яйца;

луковая шелуха;

старый чулок, колготки или марля;

резинка.

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