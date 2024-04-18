Выбрасываете луковую шелуху? Зря. Вот как применить ее с пользой на огороде и не только
Большинство людей относятся к луковой шелухе как к отходам. Однако это неправильно, ведь она еще может быть полезна. Например, ее можно применить на огороде, сварить отвар для горшечных растений и даже покрасить яйца к Пасхе. Как? Узнайте в этом материале.
Чем полезна луковая шелуха на огороде?
Луковая шелуха отлично подходит для использования в саду и на огороде. Она не только улучшает структуру почвы, но и отпугивает таких вредителей, как тля, слизни, муравьи и паутинные клещи.
Просто соберите шелуху с нескольких луковиц, затем измельчите ее и посыпьте почву вокруг растений.
Она также поможет при приготовлении компоста. Добавление шелухи ускорит процесс и обогатит компост ценными питательными веществами.
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Распылите отвар на листья
Кроме того, отвар из луковой шелухи также эффективен в борьбе с садовыми вредителями.
Чтобы его приготовить, поместите щ шелуху от 4-5 луковиц луковую шелуху в большую кастрюлю и залейте литром воды. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 15-20 минут. Благодаря этому процессу вода впитает питательные вещества и вещества, отпугивающие вредителей, содержащиеся в чешуе.
После приготовления отвара дайте ему остыть. Затем с помощью ситечка или марли процедите жидкость в чистый сосуд, отделив шелуху от бульона. Убедитесь, что в бульоне нет остатков шелухи, чтобы не засорить распылительную насадку.
Процеженный отвар перелейте в пульверизатор или другой распылитель. Теперь отвар готов к употреблению. Хранить его можно в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, в течение нескольких дней.
Лучше всего использовать отвар луковой шелухи в виде опрыскивания непосредственно на листья растения. Наилучшие результаты приносит регулярное применение – раз в 2–3 недели, желательно вечером или ранним утром, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.
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Удобрение из луковой шелухи для горшечных растений
Луковая шелуха может помочь и комнатным растениям. Самодельное удобрение из нее не только защитит их от вредителей, но и будет стимулировать рост и улучшать цветение.
Соберите шелуху с двух-трех луковиц, залейте ее литром теплой воды, закройте емкость и оставьте на 24 часа в темном и прохладном месте. Через 24 часа процедите настой через сито и полейте растения.
Для достижения наилучших результатов это удобрение следует вносить раз в неделю.
Как покрасить яйца в луковой шелухе
Кроме того, с помощью шелухи от лука можно покрасить яйца к Пасхе. Причем, сделать так, чтобы получился не только цвет, но и красивый “мраморный” рисунок.
Вам понадобятся:
- сырые яйца;
- луковая шелуха;
- старый чулок, колготки или марля;
- резинка.
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