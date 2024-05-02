Как легко и недорого украсить куличи к Пасхе? Вам понадобятся ножницы и одна сладость

🎥 Видео

Опубликовано: 02.05.2024 14:46 , Обновлено: 02.05.2024

В преддверии Пасхи все белорусы начинают искать способы, как украсить куличи красиво, быстро, а главное, недорого. В нынешнем году такой способ подсказали соцсети. Эти простые украшения из маршмеллоу сможет изготовить любая хозяйка.

Ещё совсем недавно маршмеллоу казалось белорусам диковинкой, но сегодня это лакомство можно найти практически в каждом магазине. Нежная и сладкая пастила очень пластична и может послужить великолепным украшением к вашим пасхальным куличам. Пользователи TikTok активно делятся своими способами украшения куличей при помощи этого угощения. Рассмотрим некоторые из них.

Белые цветочки их маршмеллоу

Вам понадобятся:

маршмеллоу цилиндрической формы;

маленькие ножницы;

кондитерское драже.

Сделайте надрезы на цилиндре пастилы маршмеллоу, как показано в видео. Сложите её в форме цветочка и расправьте получившиеся лепестки. Серединки цветов украсьте шоколадным либо разноцветным драже. Выложите их на поднос и дождитесь, когда пастила немного подсохнет. Получившееся украшение легко прилипнет на глазурь кулича, создав красивый и необычный узор.

Веточки вербы

Вам понадобятся:

сладкая соломка;

маршмеллоу (выбирайте мелкие, предназначенные для напитков);

маленькие ножницы.

сахарная пудра либо посыпка (по желанию)

Слегка срежьте кончики на кусочках маршмеллоу и закрепите их на сладкой соломке, как показано в видео. Если пастила не желает прилипать, слегка разогрейте либо увлажните её кончик. Получившиеся веточки можно украсить посыпкой либо сахарной пудрой. Закрепите веточки на куличе. Такое украшение непременно выделит вашу выпечку на праздничном столе.

Мелкие цветочки из пастилы

Вам понадобятся:

маршмэллоу (выбирайте мелкие, предназначенные для напитков);

маленькие ножницы;

драже либо кондитерская посыпка в виде шариков.

Этот вариант изготовления цветочков ещё быстрее того, который был выше. Надрежьте брусочки маршмеллоу несколько раз, чтобы получилось 5 лепестков. Соберите цветочки и украсьте середину бусинкой. Нежное украшение для пасхального кулича готово.

Ранее Telegraf.news писал про простейший рецепт идеальной глазури, который можно использовать для украшения пасхального кулича.

Как за минуту приготовить идеальную глазурь на пасхальный кулич? Понадобится всего два ингредиента