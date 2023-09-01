Белорусские школьники будут учиться стоя? В Новополоцке решили вернуться к "здоровьесберегающим" советским методикам

Опубликовано: 01.09.2023 13:57 , Обновлено: 01.09.2023

В новом учебном году в одной из школ Новополоцка Витебской области открыли уникальный экспериментальный класс, в котором дети во время урока будут не только сидеть за партами, но и стоять. Таким образом администрация учебного заведения решила на практике опробовать "здоровьесберегающие" методики и технологии, разработанные для школ и детских садов профессором Владимиром Базарным более 40 лет назад.

[info_b]Методические рекомендации по применению здоровьесберегающих технологий, разработанные под руководством профессора Базарного, были утверждены Минздравом РСФСР ещё в 1989 году. Их целью была массовая первичная профилактика школьных форм патологии и создание здоровых условий для учебно-познавательной деятельности в детских садах и школах, которые бы не оказывали негативного действия на формирование организма ребенка и его здоровье.

Уникальность методики Базарного, который по специализации является врачом-офтальмологом, заключается в том, чтобы включить движение в учебный процесс, чтобы дети вели себя более раскованно и естественно. Один из ключевых элементов его системы — смена динамических поз. На практике это выглядит так: 15 минут дети сидят за партой, 15 минут стоят у специальной конторки.

Как утверждает автор методики, благодаря постоянной смене поз и движению ребенок активнее воспринимает информацию через все доступные ему каналы - визуально, аудиально, кинестетически. Благодаря тому, что ребенку разрешается свободно передвигаться по классу, подходить ближе к доске и отходить от неё при необходимости, разглядывать и трогать наглядные пособия, учебный материал он усваивает быстрее и легче, чем в традиционных “сидячих” условиях.

Несмотря на сплошные кажущиеся плюсы, методика не получила широкого применения в конце 80-х-начале 90-х, а сейчас её пытаются возродить не только в Беларуси, но и в России, где она также применяется в порядке эксперимента в некоторых школах и садах.[/info_b]

Об экспериментальному классе в одной из школ Новополоцка в интервью агентству Sputnik рассказал общественный активист Аркадий Розбаш. По его словам, в школе уже установили 14 специальных парт с наклонной поверхностью, и ещё столько же “конторок Базарного”. Планируется, что за ними дети будут проводить 15 минут сидя и 15 минут стоя.Учитель при этом также будет работать за аналогичной “конторкой”. Как заверил Розбаш, такой режим обучения предусмотрен СНиПом Республики Беларусь.

“Мы ничего не нарушаем. И режим – сколько стоять, сколько сидеть, и возрастные ограничения – все это есть”, - заявил он, подчеркнув, что “эффективность методики была доказана уже неоднократно”.

По его словам, такая смена поз в процессе обучения благотворно влияет и на осанку, и на зрение, и на положение стоп и ладоней учеников, а также на развитие детского мозга и образование межнейронных связей. Без этого, по мнению эксперта, развитие ребенка “будет крайне однобоким и выскочит только в инстинкты”.

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Отметим, что большинство школ в Беларуси и без методики Базарного ждёт достаточно экспериментов в 2023/2024 учебном году. Помимо внедрения второго обязательного единого элемента школьной формы и новой схемы питания Минобразования пообещало изменить подход к изучению иностранного языка и вести “достаточно плотный контроль” для учителей истории и географии.

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Кроме того, в Минобразования пообещали обеспечить белорусских школьников “стопроцентной занятостью” в шестой школьный день, а также открыть специальные классы инженерной направленности.

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