Что сделать, чтобы очки не запотевали? Смажьте стекла этой жидкостью

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Опубликовано: 29.12.2023 11:50 , Обновлено: 13.01.2024

Зимой у каждого владельца очков возникает одна раздражающая проблема. Речь идет о запотевании стекол. Однако немногие знают о простой хитрости, которая поможет справиться с этим. Чем смазать очки, чтобы забыть о запотевании?

Почему на очках образуется пар?

Вы когда-нибудь задумывались, почему зимой пар образуется на стеклах очков? Виной тому высокая влажность воздуха. Когда вы входите в теплое помещение, частицы пара оседают на стекле.

Эта проблема также часто появляется во время повседневных дел, таких как разгрузка посудомоечной машины, вынимание блюд из духовки или питья чая.

Как предотвратить запотевание стекол?

Не обязательно тратить деньги на специальное средство против запотевания очков. По словам оптиков, вода с небольшим количеством жидкого мыла или жидкости для мытья посуды будет работать так же хорошо. После мытья просто протрите линзы мягкой тканью.

[info_b]Важно. Большинство жидкостей для мытья посуды очень концентрированные, поэтому следует использовать их в небольшом количестве.[/info_b]

Однако есть и другой способ, который заставит вас надолго забыть о запотевших очках. Вам понадобится косметический глицерин. Его можно купить в любой аптеке.

Все, что вам нужно сделать, - это вылить немного жидкости на тряпочку, а затем втереть средство в линзы. Не забудьте тщательно отполировать очки. Глицерин оставит на поверхности невидимую пленку, которая будет препятствовать скоплению пара.

Как правильно чистить стекла очков?

Вопреки видимости, очки - очень хрупкий предмет. Достаточно одного мгновения невнимательности, чтобы повредить линзы или оправу. Этого можно избежать, если класть их в футляр и уделять время чистке. Многие делают это плохо, поэтому уже через короткое время на линзах появляются царапины, затрудняющие зрение.

Вам понадобится средство (покупное или домашнее, описанное выше), а также мягкая салфетка из микрофибры, которая удалит грязь со стекол и не оставит пятен. Распылите средство на линзы, а затем, используя ткань, аккуратно отполируйте поверхность. Будьте нежны и старайтесь не давить на материал слишком сильно.

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