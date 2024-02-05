Зачем белорусам замораживать картофельные очистки? Вот где понадобятся уже через несколько месяцев

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Опубликовано: 05.02.2024 08:11 , Обновлено: 28.04.2024

Картофельные очистки обычно считаются отходами и просто выбрасывают их в мусорное ведро. Однако мало кто знает, что их можно и даже нужно замораживать. Затем, после простых манипуляций, шкурки могут принести белорусам много пользы.

Дело в том, что картофельные очистки обладают очень ценными свойствами, особенно для плодовых растений. С наступлением теплой погоды они обретают вторую жизнь и превращаются в удобрение, которое превосходит все остальные химикаты.

Кожура картофеля богата многими питательными веществами, в том числе калием, фосфором, магнием, кальцием, натрием, железом, цинком и марганцем. Она заставляет кусты малины, смородины, крыжовника и клубники плодоносить. Цветущие и декоративные растения также любят такое удобрение.

Однако лучше не применять его для кислотолюбивых растений - черники, клюквы, рододендронов, а также для растений семейства пасленовых - перца, томатов.

Как сделать удобрение из картофельной кожуры?

Следуйте простой инструкции:

Залейте ранее замороженные очистки кипятком, желательно в соотношении 0,5 кг очисток на 5 литров воды. Оставьте остывать, а затем процедите. Поливайте растения раз в три-четыре недели.

Альтернативой удобрениям из замороженных очистков может стать удобрение, приготовленное после их сушки. Так сохраняется еще больше ценных питательных веществ.

Все, что вам нужно сделать, - это разрезать кожуру на примерно равные куски, разложить их на бумаге для выпечки, разогреть духовку до 100 градусов Цельсия и сушить в течение двух-четырех часов - до хрустящей корочки. Вынув из духовки, подождите, пока они остынут, а затем переложите их в герметичный контейнер. Затем приступайте к подготовке удобрения, когда оно понадобится.

[info_b]Также их можно сушить на радиаторе отопления.[/info_b]

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