"Яша, тебя ничего не смущает?" — Брестчанин показал в ТикТоке "позор всех аистов". Но белорусы не согласились

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2024 12:35 , Обновлено: 18.04.2024

Житель Бреста поделился в TiKTok видео с прирученным аистом, которого пожурил за нежелание охотиться и добывать себе пищу самостоятельно. Пользователи соцсети мнение автора не разделили.

“Яша, тебя ничего не смущает? Нормальные аисты так себя не ведут. Ты должен в полях охотиться!”, — обратился автор видео к аисту, который забрался на крышу автомобиля и, вероятно, просил еды.

За полдня видеоролик собрал почти 600 тысяч просмотров и более 600 комментариев. Многие пользователи соцсети выказали поддержку птице.

“Он не позор!!! Хочу обнять его и пожамкать!!!”, — написал один из комментаторов.

“Лучший представитель породы аистов! Он звезда экрана”, — заявил кто-то.

“Белорусскому аисту можно все!!!! Это не позор, а национальная гордость мира и доверия!!!!”, — высказала своё мнение ещё одна из девушек посмотревших видео. Однако не все её комментарий поддержали. В частности, некоторые рассказали о хищном нраве символа Беларуси.

“Эта гордость страны в прошлом году сожрал всех цыплят во дворе. И в этом году уже гуляет во дворе. Ждёт новую партию цыплят!”, — возмутился один из комментаторов. Его опасения разделил ещё один пользователь:

“Возле родительского дома гнездо на высокой груше с 70-ых. Уважал их до того , но как увидел как он скворца схавал стал их бояться…”

Множество комментаторов усмотрели в встрече человека и аиста предзнаменование. Мол, скоро стоит ожидать пополнения в семье.

К слову, аист Яша в кадре появился совсем не случайно. Птица была спасена и находится на попечении “Центра помощи птицам и животным Дом Брестского Аиста”. Автор видеоролика ведёт видеоблог центра, в котором и рассказывает подробности истории Яши.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусский блогер Денис Марук поделился на своей страничке в TIkTok видео, как 9 апреля в деревне Тельмы-2 под Брестом выпускали после зимней передержки аистов. Перед тем, как отпустить птиц на волю, у них взяли импровизированное “интервью”, которое покорило пользователей соцсети.

«Смотреть можно бесконечно!» — Брестчанин поделился видео «самого потрясающего интервью» с аистом