Зачем разогревать апельсины в микроволновке? Вот что произойдет через 30 секунд

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Опубликовано: 13.12.2023 11:17 , Обновлено: 15.12.2023

Мало кто перед тем, как почистить и съесть апельсин, положит его в микроволновую печь. Это может показаться странным, однако этот способ на самом деле поможет справиться с некоторыми проблемами. Есть как минимум 2 причины применить этот трюк.

Во-первых, такой способ пригодится, если вы хотите снять с цитрусовых альбедо. Так называется внутренний белый слой кожуры. Он может горчить и портить вкус фрукта.

Кроме того, нагрев плоды в микроволновой печи таким способом, вы сможете гораздо легче выжать из них сок.

[info_b]К слову, этот лайфхак можно применить для грейпфрутов и мандаринов.[/info_b]

Сначала положите в микроволновую печь апельсины. Затем установите самую высокую температуру и включите прибор. Цитрусовые следует нагревать всего 30 секунд.

По истечении этого времени достаньте их из микроволновой печи. Разрезав его, вы сразу заметите, что перепонки и кожица очень легко отделяются от мякоти, утверждает Genialne.

[info_b]А чтобы плоды не лопнули, предварительно стоит сделать несколько надрезов на шкурке сверху.[/info_b]

Микроволновка сделает мандарины слаще?

Кроме того, некоторые советую класть в микроволновку кислые мандарины. Те, кто попробовал так сделать уверяют, что они станут слаще.

Но у такого способа есть небольшой минус — мандарины станут на вкус как вареные.

Есть и другой способ превратить кислые мандарины в сладкие.

Как превратить кислые мандарины в сладкие за 15 минут? Узнали японский секрет

Как выбрать сладкие апельсины?

Ранее Телеграф писал, что апельсины в магазинах можно найти круглый год, но пик сезона приходится на ноябрь-апрель. Однако даже сейчас нередко бывает, что приносишь домой ароматные фрукты, чистишь, кладешь дольку в рот — и зубы сводит от того, насколько они кислые. Конечно, многое зависит от сорта. Но есть несколько признаков, по которым можно определить, сладкие ли апельсины, прямо в магазине.

Перед покупкой фруктов стоит обратить внимание на:

внешний вид;

запах;

вес;

наличие «пупка»;

сорт.

Как выбрать сладкие апельсины в магазине? Об этой хитрости с «пупком» мало кто знает