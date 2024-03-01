В Могилёве на видео попал грузовик, поливавший дорогу цементом. Как наказали водителя?
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В социальных сетях появилось видео, где из грузовика на полном ходу высыпался... цемент. Оказалось, инцидент произошел в Могилеве и на него уже отреагировала милиция.
Сотрудники ГАИ выяснили, что виновником инцидента стал 41-летний житель Могилёвского района. Об этом сообщили в официальном telegram-канал УВД местного облисполкома.
В милиции ничего не рассказали о наказании водителю. Однако, отметим, что в соответствии со статьёй 18.29 КоАП РБ о повреждении или загрязнении автомобильной дороги, полосы отвода или ЖД-переезда предусмотрен штраф в размере от двух до пяти базовых величин.
[info_b]Напомним, на сегодня базовая величина составляет 40 белорусских рублей.[/info_b]