Как легко убрать клей с кожи? Просто протрите ее этими домашними средствами

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.08.2023 12:17 , Обновлено: 05.09.2023

Каждый из нас, наверняка, сталкивался с ситуацией, когда клей попадает на кожу. И оттереть его без последствий для рук или других частей тела бывает ну очень сложно — особенно если это по-настоящему "термоядрный" суперклей с едким запахом или даже просто всем известный клей момент. Но мы нашли несколько простых и эффективных способов избавиться от клея на коже. Для этого понадобится немного воды и еще кое-что.

Если вас коснулась эта проблема, удалить с кожи рук (и не только) раздражающий слой клея поможет несколько средств, в том числе самодельных. Наверняка у вас дома есть хотя бы один из следующих продуктов.

Ацетон

Убрать клей должен ацетон. Если у вас нет чистого вещества, подойдет и жидкость для снятия лака с ним.

Просто смочите ватный диск ацетоном и потрите липкие места. После удаления клея вымойте руки и хорошо нанесите крем, так как это жидкость сильно сушит кожу.

Алкоголь

Лучше всего использовать чистую водку или спирт, но и другой алкоголь с концентрацией выше 30% будет не менее эффективным.

Смочите вату в жидкости и приложите ее к месту, где был клей. Через некоторое время начните тереть и посмотрите, осталось ли что-нибудь на руке. Если да, то подержите смоченную вату еще немного.

Когда клей будет удален, вымойте руки и помажьте кожу кремом, чтобы увлажнить ее.

Вода с солью

Налейте в миску немного теплой воды и добавьте столовую ложку соли. Размешайте смесь, чтобы растворить кристаллы, и опустите руку в воду. Через некоторое время клей начнет отходить, и его можно будет вытереть.

Уксус

Хотя в нем не так много процентов, как в спирте, он богат кислотами, и именно они помогут удалить засохший клей. Налейте в миску воду и уксус в соотношении 1:1 и положите туда руку на несколько минут. Клей должен сойти в любой момент.

Как легко снять наклейку?

Ранее Телеграф писал, что оторвать наклейку с упаковки или предметов часто бывает очень трудно. Конечно, можно попытаться соскоблить ее, но это занимает много времени и не гарантирует, что все получится. Кроме того, после удаления наклеек на изделиях часто остаются некрасивые следы клея. Оказывается, есть один прием, благодаря которому можно справится с проблемой за считанные секунды.

Как легко снять наклейку? Просто приложите к ней это и потяните