В Минобразования пообещали загрузить школьников в субботу на 100%. Как?

Опубликовано: 16.08.2023 08:53 , Обновлено: 16.08.2023

В Министерстве образования пообещали обеспечить белорусских школьников "стопроцентной занятостью" в шестой школьный день. Как рассказала Наталья Катович, начальник управления воспитательной и идеологической работы Национального института образования профильного ведомства, акцент при организации школьных мероприятий в субботу, как и в предыдущие несколько лет, будет сделан на физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.

Минобразования пообещало привлечь к организации занятий в шестой школьный день, а также в период школьных каникул, учреждения дополнительного образования детей и молодежи, спортивные организации, учреждения культуры, военно-патриотические клубы и другие детские и молодежные общественные организации.

Помимо физического развития школьников, по словам Катович, повышенное внимание планируется уделять формированию психологического здоровья школьников, их успешной адаптации “к изменяющимся условиям обучения и воспитания”, а также развитию “психологической устойчивости к негативным воздействиям социума” и снижению уровня агрессии и тревожности, передает агентство БелТА.

По словам специалиста, детей будут учить правильному урегулированию конфликтов, конструктивному поведения, а также проинформируют о телефонах доверия, горячей линии по оказанию психологической помощи детям, попавшим в кризисную ситуацию. В Минобразования также пообещали сделать упор на выявление и предупреждение суицидальных действий среди школьников и формирование ценностного отношения к человеческой жизни.

Напомним, с 1 сентября в учебной программе белорусских школ появятся два новых факультатива: ученикам 9–10-х классов (учебный курс рассчитан на два года) предложили дополнительно изучить “Святыни родного края”, а ученикам 6-х классов — “Духовное наследие Беларуси (IX век – 1569 год)”.

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Кроме того, ещё один факультатив появится для учеников старших классов. Он называется «Введение в профессии железнодорожного транспорта» и носит профессионально-ориентированный характер.

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