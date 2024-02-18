Трамп выпустил кроссовки "для настоящих патриотов" за 399 долларов

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Опубликовано: 18.02.2024 20:39 , Обновлено: 18.02.2024

Кандидат в президенты США от республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп объявил после того, как суд обязал его заплатить 355 миллионов долларов штрафа за мошенничество, что запустил свою линейку кроссовок.

Во время мероприятия Sneaker con в Филадельфии, которое ещё называют “величайшим шоу кроссовок на земле”, он объявил о начале продаж обуви под брендом trump. Ими стали блестящие золотые высокие кроссовки с американским флагом сзади и буквой “Т” спереди по цене 399 долларов.

Трамп лично продемонстрировал пару золотых кроссовок. “Это то, о чем я говорил 12, 13 лет. И я думаю, что это будет большой успех”, - заявил Дональд Трамп.

Высокие кроссовки Never Surrender можно найти на сайте Get Trump Sneakers вместе с одеколоном и духами Victory47 по цене 99 долларов за флакон.

“Они для тех, кто добивается успеха и не знает слова “проиграть” … эти кроссовки для настоящих патриотов”, - говорится в описании кроссовок.

При этом на сайте утверждают, что продажи не имеет никакого отношения к предвыборной кампании Трампа. Там указано, что сайт управляется CIC Ventures LLC, компанией, о владении которой Трамп сообщил в своем финансовом отчете за 2023 год. На веб-сайте говорится, что новое предприятие “не является политическим и не имеет ничего общего с какой-либо политической кампанией”.

Старт продаж состоялся после того, как судья в Нью-Йорке обязал Трампа и его компанию выплатить колоссальный штраф в размере 354,9 млн долларов за мошенническое завышение его капитала с целью обмана кредиторов. Но и это ещё не всё. Штраф был наложен после того, как Трампу было приказано выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл за нанесение ущерба ее репутации после того, как она обвинила его в сексуальном насилии.

С учетом процентов судебные долги Трампа превысили 500 миллионов долларов – сумму, которую неясно, сможет ли он позволить себе выплатить.

Запуск кроссовок был не первым прибыльным предприятием, о котором объявил Трамп с момента начала своей борьбы за кресло президента США.

Дональд Трамп заявил, что в прошлом году заработал от 100 000 до 1 млн долларов на серии карточек, на которых он был изображен в виде астронавта, ковбоя и супергероя. Он также выпустил книги с фотографиями своего пребывания на посту и письмами, написанными ему.

Ещё ранее, перед тем, как баллотироваться на пост президента, Трамп продавал все - от стейков до водки.