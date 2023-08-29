Минобразования Беларуси решило исправить «доминирование британского флага» в классах английского

Опубликовано: 29.08.2023 10:38 , Обновлено: 29.08.2023

В белорусских школах изменится подход к изучению иностранного языка. Об этом в эфире гостелевидения заявил замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай. По его словам, прежнего "доминирования британского флага" в кабинетах английского больше не будет.

Решение изменить подход к изучению иностранных языков, по словам Кадлубая,было принято в том числе и по итогам работы специальной мониторинговой группы, которая всё лето инспектировала учреждения образования по всей Беларуси.

“Где-то по старинке доминирует британский флаг над белорусским в кабинете иностранного языка. Когда-то это все делалось, выстраивалось. Там двухъярусный автобус, телефонная будка британская, погружение в среду и все остальное. Это все исправляется”, - рассказал о результатах мониторинга замминистра.

По его словам, теперь при изучении иностранного языка в белорусских школах акценты будут расставлены иначе - не на изучение культуры и истории изучаемого языка, а на умение рассказал о белорусской культуре и истории на иностранном языке.

“Достаточно плотный контроль”

“Нужно не изучать и погружаться в культуру и историю носителей языка, а знать о своей культуре и истории на иностранном языке, в этом нет ничего плохого, наоборот, полезно”, - заявил Кадлубай в эфире СТВ.

По его словам, такие учебные предметы, как история и география также “непосредственно имеют влияние на умы детей и педагогов, которые преподают эти предметы”.

“Я хочу вас заверить, что у нас в этом вопросе достаточно плотный контроль, все будет на правильном уровне с точки зрения учебника, с точки зрения преподавания материала”, - заверил представитель Минобразования.

Напомним, с 25 июля 2023 года в Беларуси отменили обучение в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образование на языках национальных меньшинств. Теперь допускается обучение только на белорусском или русском языках.

В Беларуси отменили обучение на языках нацменьшинств