Нарежьте капусту и залейте этой смесью. Как приготовить простой, но непревзойденный ужин?

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Опубликовано: 29.04.2024 14:05 , Обновлено: 29.04.2024

Удивите свою семью и приготовьте капусту на ужин по этому рецепту. Они будут в восторге от непревзойденного вкуса самого овоща и обязательно попросят добавки. Блюдо простое в приготовлении и удивит их своим видом и вкусом. Благодаря этому рецепту ужин будет одним из самых удачных.

Блюдо из капусты, представленное ниже, по внешнему виду напоминает пиццу. Однако вам не придется месить тесто и ждать, пока оно поднимется. Основа блюда - капуста, выложенная в аппетитную массу.

Ингредиенты:

½ головки белокочанной капусты;

½ луковицы;

125 мл воды;

10 г сахара;

15 мл яблочного уксуса;

100 г сыра;

несколько листьев базилика (по желанию);

2 яйца;

2 колбаски (можно заменить любой другой начинкой, например, вареной колбасой или ветчиной);

томатное пюре;

масло;

перец;

соль.

Половину белокочанной капусты нарежьте тонкими полосками. Разбейте яйца в миску, добавьте соль и взбейте вилкой. Вылейте яичную смесь на капусту.

Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты

Разогрейте немного оливкового масла в сковороде. Выложите капусту в яичную смесь на сковороду. Жарьте в форме блина под крышкой.

Очищенный лук мелко нарежьте кубиками. Выложите в миску. Влейте воду и уксус. Добавьте щепотку соли и сахара. Смешайте ингредиенты вместе и отставьте в сторону на 10-15 минут.

Нарежьте колбаски тонкими ломтиками. Сыр натрите на крупной терке. С лука слейте маринад.

Переверните капустный блин наизнанку. Подрумяненную верхушку смажьте томатным пюре. Посыпьте измельченным луком и ломтиками колбасы. Затем посыпьте сыром.

Сверху разложите листья свежего базилика (по желанию). Снова накройте крышкой и держите на огне, пока сыр не расплавится. Готовое блюдо разрежьте на куски, как пиццу, и подавайте к ужину.

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