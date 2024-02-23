ВСУ сбили российский разведывательный А-50 - УкрСМИ. В России - своя версия

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Опубликовано: 23.02.2024 20:55 , Обновлено: 23.02.2024

В Telegram появились видеоролики со сбитым российским самолетом где-то рядом с Азовским морем. Так утверждают некоторые тг-каналы. Перед взрывом видно множество сигнальных ракет. Ролики впервые были опубликованы в российских провоенных каналах, а затем разошлись по сети.

Российские военные ТГ-каналы утверждают, что речь идёт самолёте А-50, это специально оборудованный самолёт для радиолокационной разведки. В украинских СМИ появилась информация со ссылкой на источники в ВСУ, что атака на самом деле имела место.

“Боевую операцию по обнаружению и уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, разработали и провели специалисты Главного управления разведки и Воздушных Сил Украины”, - сообщил украинский депутат Мисягин.

Официально власти РФ не подтверждали потерю редкого самолёта. А в некоторых российских тг-каналах сообщили об упавшем вертолете, а не самолёте. Так же разнятся сообщения и месте происшествия. Украинцы утверждают, что катастрофа произошла у Мариуполя. А в российских тг-каналах утверждают о Краснодарском крае.

Также некоторые российские источники утверждают, что российский самолёт сбила российская ПВО.

«Несмотря на то, что ВСУ уже успели взять на себя ответственность за это, место поражения борта не оставляет других вариантов кроме дружественного огня. Российское ПВО буквально раз за разом истребляет российские же самолеты в своем тылу», — написали на каналаюе «Военный осведомитель».

Если атака на самом деле была, то это уже второй А-50, сбитый украинцами в 2024 году.

Ранее Телеграф сообщил, что в украинских СМИ вечером 14 января появилась информация о том, что над Азовским морем в районе города Бердянск Запорожской области украинские военные сбили два российских самолёта. Речь шла о специальном самолете разведки А-50 (“российский AWACS”) и бомбардировщик Ил-22М11.

ВСУ подбили российский бомбардировщик и самолет-радиоразведчик над Азовским морем — УкрСМИ