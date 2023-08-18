В Минобразования решили открыть с 1 сентября во всех белорусских школах инженерные классы

Опубликовано: 18.08.2023 09:29 , Обновлено: 18.08.2023

С нового учебного года во всех школах Беларуси откроются классы инженерной направленности. В сюжете госТВ рассказали, для чего это делается.

Сообщается, что учащиеся будут посещать промышленные предприятия, «видеть свое потенциальное рабочее место и при поступлении делать выбор в пользу инженерной профессии», рассказали в новостном выпуске “БТ”.

Заявки на открытие таких классов отправили уже 164 школы, в которых планируют заниматься около двух тысяч детей.

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По словам Александра Бахановича, первого замминистра образования Беларуси, подготовка инженера очень длительный и трудоемкий процесс.

«За 4-5 лет не всегда удается его в полной мере подготовить. Мы планируем делать более раннюю профориентацию среди школьников, чтобы в вуз они уже приходили подготовленными», - сказал он.

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А Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета, рассказал о том, что инженерная сфера – «очень интересное дело, в котором трудятся сотни тысяч людей».

По его словам, молодежь нужно знакомить с этой сферой. «В будущем для учащихся это дело станет очень интересным», - считает он.

[info_b]В Беларуси уже функционируют профильные классы педагогической, сельскохозяйственной, физико-математической, спортивной и ряда других направленностей.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минобразования пообещали загрузить школьников в субботу на 100%:

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