"Не сразу поверила свои глазам" - Белорусским четвероклассникам задали читать Люка Бессона

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Опубликовано: 09.04.2024 16:04 , Обновлено: 11.04.2024

Белоруска удивилась домашнему заданию, которое задали её ребенку по литературе. Оказалось, в программе учебника за 4 класс детям необходимо изучить творчество голливудского кинорежиссёра и писателя Люка Бессона.

“Не сразу поверила глазам. Наши дети в 4 классе читают Люка Бессона!”, — написала автор в сопровождении к видео.

Менее чем за сутки видеоролик в TikTok собрал множество просмотров и комментариев. Многие пользователи удивились наличию такого автора в программе школьного образования. Некоторые даже в начале не поверили и убедились только когда заглянули в содержание учебника у своих детей.

“Ого, а как это он попал на страницы учебников… Это прикол?”, - написал один комментатор.

“Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать!”, - удивился другой.

В комментариях пользователи отметили, что это не единственные зарубежные авторы с которыми знакомят белорусских школьников.

“У меня сыну в 4 классе на лето задавали Толкиена “Хоббит” читать”, — рассказала одна пользовательница в комментариях.

“В обязательное чтение на лето входит много глав Гарри Поттера. Если не ошибаюсь, то после пятого класса”, — вспомнила ещё одна девушка под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Министерстве образования Беларуси утвердили программу нового факультатива для младшеклассников. Ожидается, что ребят будут учить “общечеловеческим ценностям” и формировать у них “эстетическую культуру”. Официальное постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Минобразования Беларуси утвердило новый факультатив, где школьников будут учить нравственности. Это как?