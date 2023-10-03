Зачем сковороду с мясом накрывать дуршлагом? Вот почему это важно в первые секунды

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Опубликовано: 03.10.2023 11:52 , Обновлено: 03.10.2023

Металлический дуршлаг можно использовать не только для процеживания макарон или вареных овощей. У него есть множество других применений, о которых мало кто знает. Например, некоторые люди накрывают дуршлагом сковороду при жарке мяса. Как это поможет?

Это на первый взгляд странный, но, как утверждают в Сети, в итоге эффективный прием. Так стоит сделать в первые секунды жарки мяса (но не только).

Когда вы бросаете продукты в горячее растительное масло, то на несколько мгновений накройте им сковороду. Почему это лучше, чем крышка?

При таком использовании дуршлаг предотвращает разбрызгивание горячего жира. Кроме того, поскольку в нем много отверстий, обеспечивает циркуляцию воздуха. Это, в свою очередь, гарантирует, что жарка не превратится в тушение, пишет Pysznosci.

Однако помните, что не следует постоянно держать дуршлаг над сковородой. Несмотря на то, что отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха, часть пара все равно возвращается.

Также при приготовлении жареных блюд необходимо следить за тем, чтобы масло было хорошо разогрето, а сковорода не была слишком тесной. Жареным блюдам необходимо пространство — иначе они начнут “задыхаться” в собственном соку.

Налейте эту жидкость, когда жарите мясо. Мягкой и сочной должна стать даже говядина

Когда жарить, а когда тушить?

Чтобы приготовить идеальные мясо или овощи на сковороде, напомним вам несколько нюансов.

Так, жарка предполагает обработку продукта горячим маслом. Это позволяет получить хрустящую корочку, сохраняя при этом влагу внутри. При жарке продукты не следует накрывать крышкой, так как пар, которому некуда выходить, оказывается на сковороде.

Тушение — это процесс приготовления пищи в небольшом количестве жидкости при низкой температуре и под крышкой. Такой способ приготовления сохраняет сочность продукта, облегчает приготовление нежного мяса и ароматного соуса.

А ранее Телеграф писал, какие ошибки допускают многие при жарке курицы.

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