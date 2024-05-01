Синоптики предупредили, что на Беларусь надвигается скандинавский антициклон Sven. Когда ждать до -2°С?

Опубликовано: 01.05.2024 13:36 , Обновлено: 01.05.2024

Вторая половина недели серьёзных потрясений для белорусов не принесёт. Синоптики пообещали, что будет всё так же тепло, правда, в некоторых регионах страны 4 мая возможны заморозки. Причиной такого сюрприза станет скандинавский антициклон и "прохладные воздушные массы", которые идут к нам из России.

По данным синоптиков тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie, на этой неделе в Беларусь придёт скандинавский антициклон Sven, который несёт с собой “небольшую порцию прохлады”. Ожидается, что 2 мая столбик термометра упадёт на несколько градусов на северо-востоке, а 3 мая — в центре нашей страны.

По данным Белгидромета, в четверг, 2 мая, погоду в Беларуси будет определять “область повышенного атмосферного давления”. На территории Республики ожидается небольшая облачность, в основном без осадков. Минимальная температура воздуха составит от +4 до +10°С, а днём столбик термометра поднимется от +17°С по северу до +26°С по югу страны. При этом атмосферное давление будет “слабо падать”, пообещали синоптики.

В пятницу, 3 мая, на территорию Беларуси начнут поступать “более прохладные воздушные массы” с северо-запада России. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах белорусы смогут наблюдать слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2..+9°С, а днём ожидается от +14°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу страны.

В субботу, 4 мая, в Республике сохранится всё та же область повышенного атмосферного давления и прохладных воздушных масс, которая придёт из России. Синоптики также пообещали облачную с прояснениями погоду без осадков. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Ночью воздух прогреется максимум до +7°С, а местами и вовсе ожидаются заморозки до -2°С. Днём столбик термометра поднимется до +15..+22°С, а в западных регионах Республики и вовсе можно ожидать все +23..+24°С.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные Польского геологического института вопреки прогнозам о мировом потеплении, спрогнозировали приход новой волны холода в будущем.

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