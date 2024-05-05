В Бразилии на самое масштабное шоу Мадонны пришло более 1,6 млн фанатов

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Опубликовано: 05.05.2024 16:19 , Обновлено: 05.05.2024

Американская поп-звезда Мадонна дала свой самый масштабный сольный концерт - 4 мая посмотреть шоу и услышать самые популярные хиты титулованной исполнительницы на пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро собралось не менее 1,6 млн человек. Такую приблизительную оценку дала городская администрация.

Подсчитать точное количество собравшихся не представляется возможным - концерт, завершавший мировое турне Мадонны Celebration, был бесплатным и, следовательно, никаких билетов на него покупать не нужно было. Как отметило издание The Guardian, многие фанаты в попытке занять более выгодное место у сцены, установленной на популярном бразильском пляже, начали собираться за несколько часов (а кто-то - даже за несколько дней) до самого концерта. Самые обеспеченные фанаты встали на якорь у берега - недалеко от пляжа были замечены с десяток частных яхт.

Впрочем, послышать в живую 65-летнюю исполнительницу могли все желающие, независимо от занятых мест: на всем протяжении пляжа установили в общей сложности восемнадцать точек-башен с огромными динамиками и, судя по многочисленным видеозаписям, которые фанаты Мадонны охотно делились в соцсетях, атмосфера была зажигательной не только на сцене и в непосредственной близости от неё.

Как отметило The Guardian, на концерте было по-настоящему жарко, причём во всех смыслах этого слова. Бразильским пожарным даже пришлось распыляли воду у сцены, где собрались фанаты, а также бесплатно раздавать питьевую воду - накануне концерта температура в Рио преодолела отметку в 30°C, а во время ночного шоу опустилась всего до 27°C.

Однако, это никоим образом не помешало фанатам американской певицы: местные музыканты и представители бразильских школ самбы приняли участие в шоу, а многие фанаты нарядились в костюмы в стиле Мадонны.

Отметим, что несмотря на то, что для самой Мадонны концерт в Рио стал рекордным, бразильская Копакабана видала и большие толпы фанатов: в 1994 году послушать британского певца Рода Стюарт там собрались более 4 млн фанатов. Именно этот концерт на данный момент возглавляет список самых массовых шоу мира.