Что делать с тюльпанами после цветения, чтобы они порадовали в следующем году? Попробуйте метод голландских садоводов

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Опубликовано: 29.04.2024 14:48 , Обновлено: 29.04.2024

Тюльпаны - цветы необыкновенного очарования, которые являются самым прекрасным украшением сада весной. Высаживая их на своем участке, мы предполагаем, что они будут пышно цвести каждый сезон, но это не всегда так. В чем причина этого? Узнайте, что делать с тюльпанами после того, как они отцвели, - это залог их эффектного цветения на следующий год.

Как долго длится цветение тюльпанов?

Тюльпаны - прекрасные растения, которые одними из первых зацветают в наших садах среди многолетних луковичных. Элегантные прямостоячие стебли, которые обычно украшены одним цветком, прекрасно смотрятся как на многовидовых клумбах, так и в рокариях или горшках. Их также часто используют в качестве срезанных цветов, чтобы добавить ярких красок в весенние букеты. Существует более 100 видов тюльпанов, которые различаются не только по окраске и форме цветка, но и по времени цветения.

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Как долго цветут тюльпаны? Мы можем любоваться ими в течение нескольких недель, причем дата начала цветения зависит от группы, к которой относится тот или иной сорт. Стоит упомянуть растения, цветущие только во второй половине мая, например, поздние тюльпаны и тюльпаны-попугаи.

Мир тюльпанов очень богат, поэтому, прежде чем высаживать их луковицы в своем саду, проверьте, к какой группе относится выбранный сорт. Хорошей идеей будет посадить несколько видов тюльпанов, которые будут цвести в разное время, чтобы ваш сад был полон этих цветов с ранней до поздней весны.

Что делать с тюльпанами после цветения?

Красивое цветение тюльпанов заканчивается довольно быстро. Не каждый садовод знает, что делать с этими растениями после цветения. Между тем, то, как мы поступаем в этот момент, оказывает самое большое влияние на их цветение в следующем году. Обрезать ли зеленые листья тюльпанов или подождать, пока они завянут? Оставить луковицы в земле или лучше выкопать? За ответами обратитесь к голландским садоводам, которые известны своей большой любовью к тюльпанам.

Как голландцы обращаются с тюльпанами после того, как они отцвели? Вот ценные советы, следуя которым вы сможете наслаждаться прекрасными цветами в следующем году:

После цветения тюльпаны дефолируют, то есть удаляют сухие цветы, стараясь не повредить зеленые части растений; Стебли и листья оставляют увядать и отмирать. Это важно, поскольку благодаря зеленым частям тюльпаны накапливают питательные вещества в своих луковицах, что позволяет им красиво цвести в следующем сезоне; Только когда надземная часть тюльпанов отмирает, ее можно срезать (обычно в июне или июле); Хотя луковицы можно оставить в земле, делать этого не стоит. Они будут зарываться в землю, а также могут заболеть, поэтому цветение будет слабее из года в год. Лучше всего выкапывать луковицы тюльпанов после того, как они отцветут; Разложите луковицы на бумажном полотенце и просушите их в проветриваемом месте. Затем аккуратно очистите их от почвы, можно также отделить мелкие придаточные луковицы. Положите луковицы в хлопчатобумажный мешок или старый чулок и повесьте, например, в гараже. С сентября по октябрь высадите их на новое место.

Это простой, но надежный метод для этих прекрасных растений.

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