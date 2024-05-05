Грозы, ливни и ветер до 72 км/ч. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 12 часов в 5 областях Беларуси

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Опубликовано: 05.05.2024 19:16 , Обновлено: 05.05.2024

Синоптики Белгидрометцентра выписали на понедельник, 6 мая, предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях - грозах, сильных ливнях и шквалистом ветре. Из-за этого в пяти из шести областей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности как минимум на 12 часов.

Согласно прогнозу синоптиков, во многих районах страны во время гроз возможны сильные ливни и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с (что равнозначно 72 км/ч). Несмотря на то, что подобная погодная ситуация в понедельник будет складываться на всей территории страны, опасного уровня, при котором высока вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, она достигнет лишь в пяти регионах:

Минской,

Могилёвской,

Гродненской,

Брестской,

Гомельской областях.

Судя до данным Белгидромета, такой оранжевый уровень опасности сохранится с 9:00 до 21:00 6 мая.

Карта метеопредупреждений от Белгидромета на 6 мая

Ранее Telegraf.news сообщил, что на следующей неделе погода в Беларуси постепенно начнёт менять “теплый сценарий на более прохладный”. Такой предварительный прогноз на 6-12 мая дал белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Он предупредил белорусов о грядущих “температурных контрастах”, ветрах с севера и не исключил вероятности ночных заморозков до -2℃.

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