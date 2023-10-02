Должны ли дети ходить в школу по субботам и что делать, если жарко в «обязательном элементе формы»? Минские чиновники пояснили правила

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Опубликовано: 02.10.2023 16:58 , Обновлено: 02.10.2023

В сентябре у родителей белорусских школьников возникло много вопросов, связанных, в первую очередь, с нововведениями, внедрёнными Министерством образования в 2023/2024 учебном году. Некоторые родители не до конца понимают, обязаны ли дети ходить в школу по субботам и как быть с обязательными элементами школьной формы, если ребёнку в них попросту жарко в тёплую погоду? На эти вопросы ответили в комитете по образованию Мингорисполкома.

Относительно факультативных занятий в школе по субботам заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова в интервью агентству “Минск-Новости” заявила, что “обязанность посещать мероприятия шестого школьного дня не установлена”, но администрация школы имеет право проводить по расписанию в субботу.

При этом чиновница подчеркнула, что “школьная суббота — это не обязанность, а скорее необходимость”.

“Сколько интересных и полезных мероприятий предлагают учреждения образования учащимся в этот день! Ребята имеют возможность встретиться с одноклассниками и педагогами, неформально пообщаться, поучаствовать в спартакиадах и играх, связанных с двигательной активностью. Все это только на пользу каждому подростку”, - заявила Смирнова.

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Что касается обязательного единого элемента школьной формы (с сентября в большинстве белорусских школ их как минимум два - значок с символикой учебного заведения и второй элемент по выбору школы), то с ним возникли вопросы в первую очередь там, где учебные заведения выбрали жилеты. Нынешним аномально тёплым сентябрём детям в них попросту жарко и многие отказываются их надевать.

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Ольга Смирнова обратила внимание на то, что единые элементы школьной формы “приняты в каждом учреждении образования после обсуждения с учащимися и родителями” и они должны были “предусмотреть все нюансы ношения формы до принятия решения” и “рассмотреть варианты на теплое и холодное время года”. Родителей же она призвала “не отделять ребенка от школьного единства”.

“Найдите альтернативу теплому жилету, обсудив этот вопрос с классным руководителем или администрацией школы. Например, приобретите жилет другого качества, кроя, но того же цвета. Ну а значок можно носить при любой погоде”, - добавила представительница Мингорисполкома.

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