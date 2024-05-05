Лукашенко предложил "переориентировать" подходы в строительстве жилья. Куда пообещал направить деньги?

Опубликовано: 05.05.2024 17:12 , Обновлено: 06.05.2024

Александр Лукашенко в воскресенье, 5 мая, заявил, что белорусским властям "придется переориентироваться" в вопросе строительства жилья. О новых подходах в этой сфере президент Беларуси рассказал в ходе общения с жителями Орши после посещения пасхальной службы Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря.

Лукашенко подчеркнул, что считает необходимым скорректировать действующие подходы в жилищном строительстве так, чтобы обеспечить крупные белорусские предприятия необходимой рабочей силой. По его мнению, это позволит решить проблему нехватки рабочих рук.

“Мы будем не просто думать, а принимать масштабные действия, чтобы обеспечить рабочими руками эти предприятия, то есть есть где работать. И есть возможность зарабатывать для себя и своих детей”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

По словам президента, в регионах, в которых расположены крупные предприятия, в том числе сельскохозяйственные, “придется строить побольше жилья, чтобы привлечь людей”.

“Я думаю, нам придется переориентироваться и строить там, где нужны рабочие руки”, - заявил Лукашенко.

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При этом, по его словам, многодетных и военных анонсированные изменения не затронут - для них по-прежнему будут действовать отдельные очереди, поскольку эти две категории, как отметил Лукашенко, “это святое”.

“А остальные деньги направить на строительство жилья там, где нужны рабочие руки. Надо строить, как это правильно в советские времена было: создаем какое-то предприятие солидное, а вокруг него - жилье. Чтобы людей привлечь. И нормальную зарплату”, - предложил президент.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство архитектуры и строительства Беларуси определило, какие жилые дома в Минске будут строить с использованием льготных кредитов. Всего, согласно документу, для очередников в столице выделили 1670 квартир.

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Кроме того, в марте ведомство сообщило о возобновлении практики строительства жилья госзаказчиками для последующей продажи гражданам, стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Таким образом, уже в этом году белорусы, имеющие право приобрести жильё на льготных условиях, снова смогут покупать уже готовые квартиры, а не только участвовать в долевом строительстве, как это происходит сейчас.

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