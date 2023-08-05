Когда белорусские школьники уйдут на каникулы в 2023/2024 учебном году? Минобразования озвучило график
Министерство образования Беларуси обнародовало график школьных каникул на 2023/2024 учебный год, а также назвало точные сроки обучения школьников с разбивкой по четвертям.
По решению ведомства на 2023/2024 учебный год установлены следующие сроки обучения в школах:
- первая четверть – с 1 сентября по 28 октября 2023 года;
- вторая – с 8 ноября по 23 декабря 2023 года;
- третья – с 8 января по 23 марта 2024 года;
- четвертая – с 1 апреля по 31 мая 2024 года.
Соответственно, продолжительность школьных каникул в новом учебном году будет следующей:
- осенние каникулы – 10 дней: с 29 октября по 7 ноября 2023 года (включительно);
- зимние каникулы – 15 дней: с 24 декабря 2023 года по 7 января 2024 года (включительно);
- весенние каникулы – 8 дней: с 24 марта по 31 марта 2024 года (включительно).
Продолжительность летних каникул будет отличаться для учащихся разных классов:
- 92 дня (с 1 июня по 31 августа 2024 года, включительно) - для основной массы учащихся;
- 81 день (с 12 июня по 31 августа 2024 года, включительно) - для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования (т.е. для выпускников 9-х классов).
Кроме того, для учеников I и II классов, а также для учащихся ІІІ классов с особенностями психофизического развития (с пятилетним сроком обучения в начальной школе) в ІІІ четверти предусмотрены* дополнительные зимние каникулы*:
- 7 дней: с 19 февраля по 25 февраля 2024 года.
Ранее Минобразования озвучило суммы, которые родителям школьников придётся заплатить за пользование учебниками и пособиями в новом учебном году. Как и в предыдущие годы, ведомство установило единые тарифы для всех учащихся, однако, есть несколько категорий школьников, которых от уплаты освободили.
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