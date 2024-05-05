"Охотники за штормами" показали видео "фееричного молниевого шоу" на Минщине

🎥 Видео

Опубликовано: 05.05.2024 14:35 , Обновлено: 05.05.2024

Российские энтузиасты, основавшие youtube-канал "Охотники за штормами", выложили в открытый доступ видеоролик, в котором показали "фееричное молниевое шоу" в нескольких районах Минской области. На кадрах показаны электроактивные грозы, с ярчайшими молниями и градом, которые обрушились на на Беларусь в начале апреля 2024 года.

Ролик снимала целая команда российских “охотников за штормами” из Санкт-Петербург. Они выехали на встречу шторму 2 апреля 2024 года, когда “глубокий атлантический циклон утроил вынос по-настоящему летней, жаркой, умеренно влажной тропической воздушной массы”.

“Вынос был настолько мощный, что захватил большое количество песка и пыли из Сахары. Как известно, это порой значительно увеличивает молниевую активность”, - пояснили авторы ролика.

Руководствуясь спутниковыми данными, энтузиасты решили перехватить суперячейку, которая образовалась у Минска и постепенно продвигалась на север. Съёмки стартовали в Логойском районе, а далее “шторм-чейсеры” старались следовать за эпицентром грозы, снимая впечатляющие разряды молний с разных ракурсов и даже попав под самый настоящий апрельский град.

“Этот мощный грозовой шторм подарил нашей команде настоящее молниевое шоу”, - заявили энтузиасты и показали результат своей погони.

https://youtu.be/uFcJn4FtQww