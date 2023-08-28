«Как питались наши предки» - На госТВ рассказали, как всё-таки будут кормить детей в белорусских школах с 1 сентября

Опубликовано: 28.08.2023 10:17 , Обновлено: 28.08.2023

Представители Министерства образования, чиновники из областных администраций и другие специалисты обсудили в эфире гостелевидения, чем и как именно будут кормить детей в белорусских школах с 1 сентября. В частности, зампредседателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко заявил о том, что школьников нужно научить питаться "традиционной для белорусов пищей".

По словам Малашко, школа должна не только продвигать принципы здорового, рационального, сбалансированного питания, но и учить детей питаться “пищей той страны, в которой мы живем, которой питались наши предки”.

“Как доктор, педиатр не могу по-другому рассуждать”, - цитирует Малашко агентство БелТА. Таким образом чиновник прокомментировал новый проект по организации школьного питания, который с 1 сентября стартует в 68% школ страны.

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Между тем, как отметила в ходе обсуждения представитель Министерства образования Люция Михальчук, возглавляющая отдел по организации питания Научно-методического учреждения “Национальный институт образования”, жесткие требования в новых методических рекомендациях, которые сейчас находятся на утверждении ведомства, не установлены.

По её словам, учреждения образования имеют право самостоятельно определять время приема пищи школьников в пределах интервалов, определенных санитарно-эпидемиологическими требованиями. Интервал между приемами пищи должен составлять 3-4 часа.

Напомним, в Главном управлении по образованию Миноблисполкома ещё в июле рассказали, когда все школы региона переведут на новую схему питания детей, чем она отличается от прошлогодней и какие нововведения ждут родителей по оплате школьных обедов.

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А месяцем ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко рассказал журналистам, какие изменения будут в школьном меню в новом учебном году. В свою очередь в Минздраве пояснили, будет ли в обновленном меню школьников фастфуд.

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Отметим, что многие считают, что рацион древних славянских народов был скудным, и разнообразие в него лишь иногда вносила добыча дичи. Но верны ли эти предположения? Что на самом деле ели наши предки? Насколько блюда похожи на современные? Ответ могут дать археологи и исследователи летописей.

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