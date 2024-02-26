В Минске легковушка въехала в балкон многоэтажки

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Опубликовано: 26.02.2024 08:29 , Обновлено: 26.02.2024

Необычное ДТП произошло днём 25 февраля в Минске - легковушка въехала в здание жилой многоэтажки, покорёжив фасад балкона одной из квартир на первом этаже, а также стойку опоры навеса у подъезда.

По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла около 14:40 во дворе дома №3 по улице Кольцова. За рулём легковой BMW, которая по не озвученной инспекторами причине выехала вначале на тротуар, а затем въехала в фаса жилого дома, находилась 46-летняя женщина.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время по факту ДТП проводят проверку.

В Госавтоинспекции в связи с аварией напомнили о том, что водитель обязан “содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения”.