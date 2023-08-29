В Минобразования Беларуси рассказали, как накажут, если ребенок будет ходить в школу без формы

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Опубликовано: 29.08.2023 10:32 , Обновлено: 30.08.2023

Ирина Каржова, замначальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования, рассказала, допустят ли к занятиям ребенка без школьной формы. Могут ли его за это наказать?

По ее словам, учащегося обязаны допустить к урокам. «Не имеют права не пустить», - процитировала БелТА представителя министерства.

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При этом никакого наказания для ребенка за это не предусмотрено. Однако, педагоги «будут работать с родителями этого ученика, обращая их внимание на то, как может чувствовать себя ребенок в коллективе». Каржова отметила, что при необходимости семье будет предложена материальная помощь.

Пустят в школу и без сменной обуви. “Пустят, конечно, но опять же - будут работать с родителями”. Ирина Каржова обратила внимание на то, что родители, приходя на работу в зимних сапогах, переобуваются, так как проводить в них целый день в помещении не удобно и не здорово.

«Здесь, как и с питанием: можно отказаться (от школьной формы. - прим. ред.). Но в то же время надо разъяснять, что для здоровья ребенка съесть горячий суп лучше, чем булочку с соком, - сказала начальник управления.

Также в Министерстве образование объяснили, могут ли учреждения образования заставить родителей покупать школьную форму в определенном месте?

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А еще в ведомстве рассказали, можно ли отказаться в школе от питания:

В Минобразования Беларуси разъяснили, можно ли отказаться от питания в школе

И пояснили, когда детям можно пользоваться мобильниками на уроках:

В Минобразования Беларуси пояснили, когда детям можно пользоваться мобильниками на уроках

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МАРТ посчитали стоимость полного набора белорусского школьника:

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