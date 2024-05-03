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Какую одежду нужно надеть на Пасху, чтобы весь год везло? Пройдя большой праздничный квиз, вы точно не допустите ошибку

Какую одежду нужно надеть на Пасху, чтобы весь год везло? Пройдя большой праздничный квиз, вы точно не допустите ошибку
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Как хорошо вы знаете пасхальные традиции, родные и заморские? Красные яйца, куличи из дрожжевого теста с белой глазурованной шапкой и троекратное пасхальное приветствие при встрече – всё это так привычно для жителей нашей страны в Светлый праздник Пасхи, но так не похоже на то, что происходит в других странах мира. Во многих уголках земного шара существуют свои, порой уникальные традиции, связанные с Днём Христова воскресенья. Собрали для вас самые любопытные из них в большом пасхальном квизе.

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