Какую одежду нужно надеть на Пасху, чтобы весь год везло? Пройдя большой праздничный квиз, вы точно не допустите ошибку

Тест

Опубликовано: 03.05.2024 09:59 , Обновлено: 03.05.2024

Как хорошо вы знаете пасхальные традиции, родные и заморские? Красные яйца, куличи из дрожжевого теста с белой глазурованной шапкой и троекратное пасхальное приветствие при встрече – всё это так привычно для жителей нашей страны в Светлый праздник Пасхи, но так не похоже на то, что происходит в других странах мира. Во многих уголках земного шара существуют свои, порой уникальные традиции, связанные с Днём Христова воскресенья. Собрали для вас самые любопытные из них в большом пасхальном квизе.

[wp_quiz id=“898691”]