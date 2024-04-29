"Спрятаться не получится" - Шуневич рассказал, зачем в Беларуси охотников и рыбаков переучивают в снайперов

Опубликовано: 29.04.2024 07:49 , Обновлено: 29.04.2024

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич в эфире белорусского телевидения рассказал о системе переподготовки, которую Министерство обороны предложило членам БООР. Благодаря ей белорусские охотники и рыболовы могут получить новую для себя военно-учетную специальность - снайпер.

По словам Шуневича, который в прошлом возглавлял Министерство внутренних дел Беларуси, в настоящее время в БООР входит порядка 60 тыс. охотников и рыболовов. Всем им, как людям вооружённым, предстоит “определить свое место в системе национальной безопасности” Беларуси, заявил глава БООР. Он сообщил, что направил письмо членам общества, в котором предложил им “на добровольной основе сообщить, кто желает” пройти переподготовку на снайпера.

“Я вам так скажу, по секрету, что количество желающих пройти переподготовку по системе “Снайпер”, скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания”,- признался Шуневич в эфире гостелеканала СТВ.

Роль несиловых ведомств, участвующих в обороне страны, прописали в том числе в новой Военной доктрине, принятой на состоявшемся на прошлой неделе Всебелорусском народном собрании. Как отметили авторы репортажа на госТВ, “в случае если, отсидеться и спрятаться ни у кого не получится”, а “вопрос защиты государства и жизни станет перед каждым жителем страны”.

Шуневич рассказал, что в настоящее время в Беларуси создают “систему по задействованию таких специалистов”, а организацией переобучения рыболовов и охотников в военных снайперов уже занялось Министерство обороны.

“Мы будем постепенно увеличивать потенциальное количество людей, который в случае необходимости могут быть применены как специалисты очень узко направленного, так сказать, хирургического инструмента в военных действиях”, - заявил Шуневич и признался, что большинство тех, кто уже “задействован в этом процессе”, в том числе и он сам, “охотно отозвались на эту возможность”. Он подчеркнул, что в процессе переподготовки члены БООР намерены “довести свои навыки до совершенства, в конце концов”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в ноябре прошлого года Шуневич заявил во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, что члены БООР примут участие в любых действиях, направленных на защиту страны, если возникнет такая необходимость.

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