Про эти 4 места в доме забывают почти все. Как часто их нужно убирать?

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Опубликовано: 01.11.2023 12:29 , Обновлено: 01.11.2023

Некоторые люди наводят порядок в доме регулярно, другие предпочитают убираться реже. Однако иногда недостаточно просто пропылесосить и вытереть пыль. Существуют некоторые места, которые мы часто забываем включить в список уборки. При этом именно они могут стать источниками грязи и бактерий, которые негативно влияют на наше здоровье.

Эксперты выделяют 4 таких места в доме. И хотя вы не видите на них грязи каждый день, важно помнить, что там тоже скапливается пыль.

Двери

Так, легко забыть протереть дверные коробки, потому что мы не видим на них грязи каждый день. Для их очистки следует использовать влажную тряпку, которую затем нужно просто помыть.

Для того чтоб двери оставались чистыми и прослужили долго, будет достаточно протирать их примерно один раз в неделю.

Батареи

Пыль и грязь скапливаются также и в радиаторе отопления. Но вот удалить их оттуда бывает проблематично. Многие советуют использовать фен.

Например, подложите под радиатор полотенце и направьте поток воздуха фена сверху. Затем его стоит помыть водой со средством для мытья посуды, после чего тщательно вытереть.

Для поддержания порядка достаточно мыть их 1 раз в месяц.

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Рольшторы и жалюзи

Пыль часто скапливается и на тканевых рулонных шторах, а также жалюзи. При этом, их ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине.

Однако, их можно очистить с помощью губки для мытья посуды, носков или даже меховым валиком. В этом поможет одна смесь.

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Кстати, часто такую уборку проводить не советуют, потому что полотно рольштор очень деликатное. Достаточно делать это 3-4 раза в год. Хотя металлические жалюзи можно протирать почаще.

Стены

Кстати, грязь и пыль скапливается и на стенах. И очистить их довольно легко. Хотя бы раз в год просто протрите их влажной и чистой шваброй.

А еще не забывайте проверять, нет ли на них паутины и пауков (на потолок тоже стоит посматривать).

Чем опасна пыль в доме?

Пыль – это мельчайшие частицы различных веществ, которые находятся в воздухе и оседают на поверхности предметов в доме. Несмотря на то, что она кажется незначительной и невинной, пыль может быть опасной для здоровья человека.

Первая и, пожалуй, самая очевидная опасность пыли – это ее аллергенность. Многие люди страдают от аллергии на пыль, а именно на ее составляющие частицы: пыльцу, шерсть животных, клещей и другие. При вдыхании пыли аллергены попадают в дыхательные пути и вызывают у человека различные симптомы – от насморка и кашля до затруднения дыхания и астмы. Кроме того, пыль может вызвать ухудшение состояния кожи у людей с чувствительной кожей.

Еще одна опасность пыли – это ее токсичность. В составе пыли могут содержаться различные химические вещества. При постоянном вдыхании такой пыли они могут накапливаться в организме и вызывать различные заболевания.

Также пыль может стать источником распространения бактерий и вирусов. На ее поверхности могут находиться микроорганизмы, которые вызывают различные инфекционные заболевания. Особенно опасна пыль в доме для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых людей.

Кроме того, если она накапливается в вентиляционных системах, то может вызвать их засорение и ухудшение качества воздуха в помещении.

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