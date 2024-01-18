Как часто нужно проветривать в доме зимой? Вот скольких минут в день хватит

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Опубликовано: 18.01.2024 11:03 , Обновлено: 18.01.2024

Зимой не всем людям хочется впускать в дом или квартиру холодный морозный воздух. Возможно, одна мысль о том, чтобы открыть окно, заставляет кого-то дрожать. Однако в это время очень важно проветривать помещения, если вы не хотите столкнуться с неприятными последствиями для здоровья. Сколько раз в день открывать окно и на какое время?

Почему важно проветривать дом зимой?

Во-первых, это обеспечивает не только правильную циркуляцию воздуха, но и хорошее самочувствие . Слишком сухой или слишком влажный воздух негативно влияет на наш иммунитет, дыхательную систему и слизистую носа.

Во-вторых, влажную среду в доме любит плесень. Чем теплее воздух в помещении, тем больше влаги он может удерживать. Стены наших домов тоже не особо любят влагу. Влага из теплого воздуха может конденсироваться на более прохладных стенах, окнах и других поверхностях, что неизбежно приводит к образованию плесени.

Кроме того, открывая окна, мы избавляемся от неприятных и затхлых запахов. Свежий воздух также помогает разбавить и вытеснить вредные загрязнители воздуха в помещении, такие как CO2, летучие органические соединения и аллергены.

Как часто нужно открывать окна?

Одни эксперты полагают, что зимой запускать свежий воздух в помещение нужно хотя бы раз в день, независимо от того, насколько сильно холодно на улице.

Другие подчеркивают, что в идеале это стоит делать дважды в день — утром и вечером, примерно по 10 минут. Хотя если вы живете в старом здании с плохой изоляцией, пяти минут, вероятно, будет достаточно.

[info_b]Таким образом, в день в среднем достаточно около 10-20 минут.[/info_b]

Однако, многое зависит и от самих комнат. Например, если вы больше всего времени проводите в гостиной, там проветривать необходимо как можно чаще и поддерживать уровень влажности на уровне 40-60%.

В спальне необходимо открывать окна после пробуждения, а также перед сном.

На кухне и в ванной необходимо проводить вентиляцию каждый раз, когда в комнатах образуется много водяного пара. Это происходит при приготовлении пищи и принятии душа (ванной).

Прерывистая вентиляция

Чтобы правильно проветрить комнаты, вам следует открывать окна или двери настолько широко, насколько это возможно, чтобы максимально увеличить количество воздуха, которым можно обмениваться.

Вы можете использовать поперечный ветер или сквозняк, чтобы сделать это еще более эффективным. Для этого откройте окна в противоположных концах комнаты.

Если в комнате нет окон в противоположных концах, можно открыть окна и двери в других комнатах, чтобы быстрее избавиться от влаги.

[info_b]Кстати, если есть такая возможность, то на время проветривания стоит отключить радиаторы отопления во время проветривания. После проветривания обогревайте квартиру постепенно, время от времени повышая температуру радиатора.[/info_b]

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