Как почистить рольшторы от грязи и пыли? Потрите этим

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Опубликовано: 13.10.2022 12:43 , Обновлено: 14.09.2023

Рольшторы очень быстро собирают на себе грязь и пыль в доме. При этом, их нельзя стирать в стиральной машине. К счастью, есть способ очистить их без проблем, даже от плесени.

Сначала удалите пыль щеткой или сухой тряпкой. Затем приготовьте специальную смесь, чтобы протереть ей рольшторы.

Для этого вам понадобиться всего лишь вода, жидкость для мытья посуды и стиральный порошок. Смешайте их в пропорции 2:1:1. Например, возьмите стакан воды, полстакана жидкости и столько же порошка).

Смочите в смеси губку, и протрите ей материал. Дайте шторам высохнуть. Готово!

Есть еще один способ. Вы можете смешать воду с уксусом в пропорции 1:1, и точно также протереть рольшторы. Однако следует протестировать способ на скрытой части материала, чтобы снизить риск обесцвечивания.

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