"Перекрёсток для эрудита" - Гомельский водитель показал перекресток, который ставит в тупик гостей города. Что с ним не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.04.2024 19:55 , Обновлено: 26.04.2024

Белорус поделился в TikTok роликом с автомобильного видеорегистратора, на котором показал, как проезжает один из курьёзных перекрёстков в Гомеле. По мнению автора видеоролика, этот перекрёсток может поставить в тупик гостей города.

“Понятно, что гомельчане каждый день проезжают эту развязку и не задумываются, так как все уже давно понятно и привычно. Но давайте посмотрим на проезд развязки на ТЭЦ-1 глазами приезжего человека, который едет здесь впервые”, - предложил автор видеоролика.

Въезжая на перекрёсток с крайней левой полосы, он в начале обратил внимание на дорожную разметку, которая указывала ехать направо и на красный свет светофора с горящей зелёным секцией-стрелкой, разрешающей движение в том же направлении. Однако стоящие впереди водители не двигались с места.

“Может посигналить?”, - задался вопросом водитель, после чего все же заметил знак “Направление движения по полосам”, который указывал ехать налево, и вспомнил, что знак стоит в приоритете над разметкой.

Въехав на перекрёсток, водитель заметил знак на кольце, который показывал движение направо, но на самом деле обозначал направления для объезда центрального островка, и вновь усомнился в правильности своего решения. Закончил свой манёвр водитель мыслью, что “лучше ходить пешком”.

Многие комментаторы согласились с мнением автора. Мол, перекрёсток действительно непростой.

“Я когда переехал с Минска (в Гомеле было мало опыта, а по Минску накатал очень много) первый раз пролетел как орел, возле ТЭЦ сразу объяснили, что так делать нельзя”, - написал один из комментаторов.

“Никогда не нравилось по Гомелю ездить. В некоторых местах начинались приступы паники”, - написал один из водителей.

“Я обычно в таких случаях глаза закрываю и проезжаю”, - пошутил ещё один комментатор, посмотревший видео.

“Перекрёсток для эрудита”, - резюмировал обсуждение кто-то.

Некоторые пользователи предположили, что проблема противоречия разметки и знака случилась из-за того, что знак недавно поменяли, а разметку оставили “старой”. Кто-то и вовсе написал, что никогда не испытывал проблем с проездом на этом участке.

“Часто езжу там, даже и мыслей не возникало что что-то не так там”, - заверил один из водителей.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на днях в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось