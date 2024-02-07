"Кажется, что Земля горит" — Астронавт cнял на видео, как выглядит закат из космоса
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Вы никогда не задумывались, как выглядят привычные для нас вещи из космоса? Благодаря астронавту Александру Герсту, у нас есть возможность полюбоваться закатом с необычного ракурса.
Вот как выглядит закат из космоса:
Александр Герст сделал видео и фото еще в октябре 2018 года. Однако кадры до сих пор поражают людей со всего мира. Некоторые поделились своими впечатлениями в комментариях:
- “Удивительно! Тот тонкий слой, который является нашей атмосферой так прекрасен ?”;
- “Так красиво!”
- “Вот это да! Я никогда раньше не видел, как выглядит закат из космоса. Спасибо, что поделились”;
- “Кажется, что Земля горит. Очень впечатляющий снимок”.
Темы: #Жизнь #Космос #НАСА #Фото и Видео