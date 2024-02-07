"Кажется, что Земля горит" — Астронавт cнял на видео, как выглядит закат из космоса

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2024 10:36 , Обновлено: 07.02.2024

Вы никогда не задумывались, как выглядят привычные для нас вещи из космоса? Благодаря астронавту Александру Герсту, у нас есть возможность полюбоваться закатом с необычного ракурса.

Вот как выглядит закат из космоса:

Александр Герст сделал видео и фото еще в октябре 2018 года. Однако кадры до сих пор поражают людей со всего мира. Некоторые поделились своими впечатлениями в комментариях: