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"Кажется, что Земля горит" — Астронавт cнял на видео, как выглядит закат из космоса

"Кажется, что Земля горит" — Астронавт cнял на видео, как выглядит закат из космоса
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🎥 Видео

Вы никогда не задумывались, как выглядят привычные для нас вещи из космоса? Благодаря астронавту Александру Герсту, у нас есть возможность полюбоваться закатом с необычного ракурса.

Вот как выглядит закат из космоса:

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Александр Герст сделал видео и фото еще в октябре 2018 года. Однако кадры до сих пор поражают людей со всего мира. Некоторые поделились своими впечатлениями в комментариях:

  • “Удивительно! Тот тонкий слой, который является нашей атмосферой так прекрасен ?”;
  • “Так красиво!”
  • “Вот это да! Я никогда раньше не видел, как выглядит закат из космоса. Спасибо, что поделились”;
  • “Кажется, что Земля горит. Очень впечатляющий снимок”.
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