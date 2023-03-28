Зачем надевать целлофановый пакет на батарею? Дело не в тепле

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.03.2023 13:36 , Обновлено: 12.09.2023

Некоторые люди надевают большой целлофановый пакет на свои радиаторы отопления. Можно подумать, что они делают это ради сохранения тепла, но дело совсем не в этом. И хоть выглядит пакет на батарее достаточно странно, это может помочь избавиться от очень сложной проблемы.

По крайней мере, так утверждают в издании WP. Специалисты сообщили, что таким образом любой человек может почистить свой радиатор от пыли. Но для этого понадобиться не только пакет.

[info_b]К слову, радиаторы действительно не так просто очистить. Все из-за небольшого расстояния между ними и стеной, а также большого количества узких щелей в самой батарее. Руку с тряпкой туда просунуть практически невозможно. Чтобы очистить это пространство, нужно приложить много усилий.[/info_b]

В общем, чтобы быстро и легко почистить радиатор, вам понадобятся лишь большой целлофановый пакет (например, мешок для мусора) и фен. Перед очисткой радиатор холодным.

Как почистить радиатор с помощью фена? Очень просто. Наденьте пакет на нижнюю часть радиатора. Вы можете приклеить его скотчем. Для больших радиаторов может понадобиться несколько пакетов, склеенных вместе.

Также вам нужно проткнуть пакет иголкой в нескольких местах. Это важно, ведь в противном случае пластик может расплавиться.

После приготовлений, включите фен на самый сильный режим и направьте его сверху радиатора, перпендикулярно. Таким образом, вся пыль попадет в мешок, а не разлетится по комнате, пишут эксперты.

Хотя многие комментаторы скептически отнеслись к такому методу избавления от пыли.

«Серьезно?! Большего бреда я давно не читал… Фен будет сдувать пыль во все стороны, а через дырки в мешке вылетит больше пыли. Нужен только пылесос и узкая насадка и все…» — написал один из пользователей.