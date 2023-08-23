Как собрать всю пыль на совок? Эта хитрость навсегда избавит от проблемы

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Опубликовано: 23.08.2023 20:36 , Обновлено: 05.09.2023

Хотя в домах белорусов все чаще можно встретить не только простые пылесосы, но и роботы, иногда самым быстрым способом убрать мусор с пола является подметание. Но есть одно противное "но": редко когда попытки собрать мусор на совок увенчиваются полным успехом. Мы нашли способ, который навсегда решит эту проблему.

Все что вам понадобится - это бумажное полотенце. После того, как подметете пол, не пользуйтесь совком. Вместо этого возьмите кусок бумажного полотенца и слегка смочите его водой . Затем соберите с его помощью всю грязь. Все частицы прилипнут к влажной бумаге в мгновение ока. А на полу не будет ни одной песчинки!

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Если вы не уверены, работает ли это, посмотрите видео, опубликованное в профиле @craftylittlegnome в TikTok:

[link href=“https://www.tiktok.com/@craftylittlegnome?refer=embed” title=“@craftylittlegnome” target=“_blank” rel=“noopener”] @craftylittlegnome [/link] Sweeping hack. Use a wet paper towel ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/36secondsoflightwork?refer=embed” title=“36secondsoflightwork” target=“_blank” rel=“noopener”] #36SecondsOfLightWork [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/showyourglow?refer=embed” title=“showyourglow” target=“_blank” rel=“noopener”] #ShowYourGlow [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaningasmr?refer=embed” title=“cleaningasmr” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaningasmr [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bellinghamwashington?refer=embed” title=“bellinghamwashington” target=“_blank” rel=“noopener”] #bellinghamwashington [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaninghacks?refer=embed” title=“cleaninghacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaninghacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/HAD-ME-LIKE-CLEAN-6768782255553775618?refer=embed” title=”♬ HAD ME LIKE [CLEAN] - Lem Thyret” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ HAD ME LIKE [CLEAN] - Lem Thyret [/link]

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