Эту недорогую крупу зря недооценивают многие белорусы. Нашли 5 причин есть ее хотя бы раз в неделю

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Опубликовано: 12.09.2023 12:22 , Обновлено: 12.09.2023

Диетологи советуют включать в свой еженедельный рацион каши из различных круп — гречки, овсянки, риса и т.д. И на столах многих белорусов они действительно частый гость. Однако, существует одна крупа, которую большинство игнорирует — и напрасно. Она не только обладает богатым вкусом, но и способна принести множество преимуществ для организма.

Каша из этой крупы — отличный, не содержащий глютена источник углеводов, витаминов, пищевых волокон и микроэлементов. Ее полезные свойства особенно оценят те, кто страдает проблемами с пищеварением.

Речь идет о… кукурузной крупе. В белорусских магазинах 700 грамм можно найти, например, всего за 1,90 BYN (хотя есть и подороже).

Польза кукурузной каши

Самое большое преимущество кукурузной каши заключается в том, что она не содержит глютена. Поэтому ее без проблем могут употреблять в пищу люди, страдающие коэлиакией, непереносимостью глютена и аллергией на глютен. Другой важной характеристикой этого вида каш является их питательная ценность.

По словам диетологов, это самая калорийная из всех круп. Благодаря высокому содержанию углеводов, которые составляют почти 90% ее состава, в 100 г каши содержится около 370 ккал. Благодаря этому блюда на основе кукурузы дают ощущение сытости на более длительное время.

Специалисты подчеркивают, что кукурузная крупа является хорошим источником селена, который играет важную роль в функционировании иммунной системы . Кроме того, это мощный антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами и окислительным стрессом, тем самым оказывая положительное влияние на гормональную функцию и репродуктивную систему.

А еще в такой каше также содержатся β-каротин, витамин Е и лютеин. Каждый из этих ингредиентов характеризуется сильными антиоксидантными свойствами:

β-каротин поддерживает здоровый вид кожи, волос и ногтей.

лютеин выполняет функцию защитного зонтика для органа зрения , предохраняя его от макулярной дегенерации.

, предохраняя его от макулярной дегенерации. витамин Е, известный как витамин молодости и плодородия , участвует в овуляции, выработке сперматозоидов, развитии яйцеклеток и замедляет старение кожи.

Эксперты говорят, что люди “незаслуженно обходят вниманием кукурузную кашу”. Благодаря своей легкоусвояемости и ярко выраженному желтому цвету она отлично подходит для детского питания.

Ее также рекомендуют людям, страдающим такими желудочно-кишечными заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника (СРК) или синдром избыточного бактериального роста тонкого кишечника (SIBO).

Но кому нельзя ее есть?

Однако, по словам врача-гастроэнтеролога Галины Барташевич, кукурузная каша — аллергенный продукт. Поэтому лучше отказаться от нее тем, у кого есть индивидуальная непереносимость.

А еще она не рекомендует есть кукурузную кашу диабетикам, так как у нее высокий гликемический индекс — от 70 до 80.

Кроме того, пациентам с обострениями заболеваний двенадцатиперстной кишки или язвы от кукурузной каши также лучше отказаться.

Как приготовить кашу из кукурузной крупы?

Кукурузную кашу можно приготовить как на воде, так и на молоке.

Например, для первого способа вам понадобятся:

1 стакан кукурузной крупы;

3 стакана воды;

1/2 чайной ложки соли;

1 столовая ложка сливочного масла.

Способ приготовления

Промойте кукурузную крупу в холодной воде. Насыпьте в кастрюлю крупу, залейте водой и посолите. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Готовьте кашу на медленном огне, периодически помешивая, примерно 15-20 минут. Когда каша готова, добавьте масло и перемешайте. Подавайте горячей с молоком, сахаром или фруктами по желанию.

А вот как сварить кашу на молоке:

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